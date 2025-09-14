به گزارش خبرنگار مهر، حمید یعقوبی شامگاه یکشنبه در نخستین کنگره بینالمللی تروما اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد موارد خودکشی در کشور مربوط به افراد زیر ۵۰ سال است، در حالی که این رقم در جهان حدود ۵۸ درصد است و افراد بالای ۵۰ سال سهم کمتری در آمار خودکشی در ایران دارند.
رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی در ایران با اشاره به روند جهانی کاهش آمار خودکشی افزود: دو دهه پیش نرخ خودکشی در جهان حدود ۱۶ نفر در هر صد هزار نفر بود که اکنون به حدود ۹ نفر در هر صد هزار نفر کاهش یافته است. همچنین، برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر خودکشی جان خود را از دست میدهند.
وی با اشاره به اقدامات دولت و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی گفت: وزارت بهداشت و دیگر دستگاههای دولتی در تلاشند با برنامههای پیشگیرانه، آموزش و آگاهیبخشی، آمار خودکشی در ایران را کاهش دهند.
یعقوبی در پاسخ به سوالی درباره نقش رسانهها در پوشش اخبار مربوط به حوادث تروماتیک توضیح داد: رسانهها اگر صرفاً به انتشار خبرهای تکاندهنده بپردازند، ممکن است موجب تشدید آسیبهای روانی و ایجاد ترومای جانشین در مخاطبان شوند. اما اگر اصول علمی و مسئولانه را رعایت کنند، میتوانند به کاهش آسیبها و افزایش آگاهی عمومی کمک کنند.
رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی در ایران تأکید کرد: رسانهها باید از انتشار جزئیات روشهای خودکشی خودداری کنند و به جای استفاده از اصطلاح «خودکشی»، بهتر است از عباراتی مانند «درگذشت» یا «فوت» استفاده کنند تا از تشویش ذهنی جامعه و اثرات منفی آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارها، میزان اقدام به خودکشی در زنان تقریباً دو برابر مردان است، گفت: خودکشی در جوانان بهخصوص در بازه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال، سومین عامل مرگومیر به شمار میرود و حدود ۸۰ درصد موارد خودکشی در ایران مربوط به افراد زیر ۵۰ سال است.
یعقوبی درباره وضعیت استانی خودکشی گفت: بیشترین میزان فوت ناشی از خودکشی در استانهای ایلام، کرمانشاه و دیگر مناطق زاگرسنشین گزارش شده است. خوشبختانه استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری دارند و در رتبههای پایینتری قرار گرفتهاند.
رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی در ایران بیان کرد: خودکشی مسئلهای پیچیده و چندبعدی است که نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیشگیرانه در سطوح مختلف است.
