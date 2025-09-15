  1. سیاست
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۵۲

عراقچی: ایران در کنار برادران و خواهران مسلمان ایستاده است

عراقچی: ایران در کنار برادران و خواهران مسلمان ایستاده است

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران؛ جمهوری اسلامی ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می‌کند.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، بنا به درخواست قطر، روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.

