پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست میان ایران و کشورهای عربی در نیویورک

وزیر خارجه عراق در جریان دیدار با سید عباس عراقچی پیشنهاد برگزاری یک نشست میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران را در نیویورک مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، وزارت خارجه عراق روز یکشنبه اعلام کرد که فؤاد حسین وزیر خارجه این کشور در جریان دیدار با سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان پیشنهاد برگزاری نشست مشترک میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عراق و ایران را در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل داده است تا بدین وسیله گفتگوها و هماهنگی‌های منطقه‌ای تقویت شود.

دیدار وزرای خارجه عراق و ایران در حاشیه نشست روز گذشته وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی با هدف زمینه سازی اجلاس فوق العاده امروز قطر، صورت گرفت.

در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است که ۲ طرف در خصوص راه‌های تقویت روابط مشترک میان تهران و بغداد و آخرین تحولات منطقه و جهان رایزنی کردند.

همچنین اعلام شده که وزرای خارجه عراق و ایران بر اهمیت تمامیت ارضی سوریه در سایه تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

