  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۶

تهدیدات تل‌آویو علیه اردن؛ «آب و گاز باید قطع شود»

تهدیدات تل‌آویو علیه اردن؛ «آب و گاز باید قطع شود»

تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی کشور اردن را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: باید اردن را با قطع آب و گاز تهدید کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: مسئولان اردنی با مطرح کردن سخنانی خواهان تشکیل کشور فلسطین شده‌اند و به همین دلیل باید تهدید شوند.

وزارت امور خارجه اردن چند روز قبل در بیانیه‌ای اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مورد جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین و امضای طرح جدید شهرک‌سازی را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه اردن در این بیانیه اظهارات نتانیاهو را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تضعیف راه حل دو دولتی و حمله‌ای آشکار به حق مسلم مردم فلسطین برای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت خود در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس اشغالی دانست.

کد خبر 6589721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها