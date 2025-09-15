به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: باید اردن را با قطع آب و گاز تهدید کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: مسئولان اردنی با مطرح کردن سخنانی خواهان تشکیل کشور فلسطین شدهاند و به همین دلیل باید تهدید شوند.
وزارت امور خارجه اردن چند روز قبل در بیانیهای اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در مورد جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین و امضای طرح جدید شهرکسازی را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه اردن در این بیانیه اظهارات نتانیاهو را نقض آشکار قوانین بینالمللی، تضعیف راه حل دو دولتی و حملهای آشکار به حق مسلم مردم فلسطین برای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت خود در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس اشغالی دانست.
