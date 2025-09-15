جنایت تکان دهنده رژیم صهیونیستی علیه ۷ کودک فلسطینی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای مقاومت با انتشار یک فیلم دردناک از تازه‌ترین جنایت رژیم صهیونیستی در غزه پرده برداشتند.

در این فیلم ۷ کودک و جنین به نمایش گذاشته می‌شود که در مجتمع پزشکی ناصر در نتیجه سیاست تل آویو در قحطی و گرسنگی دادن به ملت غزه به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس گزارش منابع عرب زبان ،۴ پیکر از این تعداد به جنین‌هایی تعلق دارد که در نتیجه گرسنگی و سو تغذیه مادران سقط شده‌اند و ۳ مورد دیگر کودکان نارس هستند که در نتیجه تغذیه و محاسبه غزه و عدم وجود محیط مناسب برای زندگی در نتیجه جنگ به این روز افتاده‌اند.

در همین رابطه سازمان یونیسف اعلام کرد که پس از نزدیک به دو سال جنگ مداوم، حدود ۴۵۰ هزار کودک در شهر غزه دچار آسیب‌های روانی و خستگی شدید شده‌اند.

این نهاد همچنین هشدار داد که تشدید حملات نظامی به غزه عواقب فاجعه‌باری برای حدود یک میلیون نفر از ساکنان این شهر خواهد داشت و وضعیت انسانی را بیش از پیش بحرانی می‌کند.