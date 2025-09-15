نظارت جدی بر سرویس های مدارس در شهرستان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صفر جعفرلو صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی سرویس مدارس از نظارت جدی بر فعالیت سرویس‌های مدارس در شهرستان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: دراین راستا سرویس‌های مدارس باید مجوزهای لازم را از شرکت‌های مربوطه داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش بودن زمان بازگشایی مدارس گفت: مدیران مدارس و خانواده‌ها باید نسبت به سرویس مدارس حساسیت ویژه داشته باشند.

معاون امور عمرانی فرماندار اردبیل گفت: ۲۸ شرکت حمل و نقل در شهر اردبیل در حوزه سرویس مدارس فعالیت می‌کنند که این شرکت‌ها در قبال خدمات دهی مناسب به دانش آموزان موظف هستند.

جعفرلو تصریح کرد: تمهیدات لازم با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام شده تا در آستانه بازگشایی مدارس دانش آموزان و خانواده‌هایشان در سرویس مدارس مشکلی نداشته باشند.