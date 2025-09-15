هم افزایی دستگاه های اجرایی برای بازگشایی مدارس یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدی در جلسه ویژه ی بازگشایی مدارس که در محل سالن شهدای مدافع حرم برگزار شد اظهار کرد: هم افزایی لازم بین دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی در موضوع مدارس یعنی استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار اقدامات به موقع حاکمیت، نهایتاً منجر به افزایش رضایتمندی مردم از نظام مقدس خواهد شد.

وی ادامه داد: در بحث انتظام بخشی ترافیکی هم باید ضمن شناسایی نقاط پر تردد و حساس شهر؛ تمهیدات لازم در خصوص توجیه والدین توسط آموزش و پرورش و حتی نهادهای فرهنگی مانند صدا و سیما و استقرار پلیس راهور در مناطق شلوغ اندیشیده شود.

محمدی افزود: آموزش و پرورش استان نیز می‌تواند در راستای مشارکت همگانی در مراسم آغاز تحصیلی سال جدید ضمن واگذاری کلیه امور اجرایی یکی از مدارس سطح شهر، دانش آموزان را برای پذیرفتن مسئولیت‌های اجرایی در آینده نزدیک آماده کرده و گامی در جهت افزایش مشارکت‌های مردمی بردارد.