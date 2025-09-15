پوکی استخوان از نگاه طب ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید مهدی میرغضنفری، معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل با اشاره به شیوع پوکی استخوان خصوصاً در سنین بالا؛ نگاه طب ایرانی به این بیماری را تشریح کرد و گفت: از دیدگاه مشترک طب ایرانی و فیزیولوژی مدرن، استخوان یک بافت زنده و پویا است که همواره در حال تخریب و بازسازی است و برای حفظ سلامت آن، ضروری است که از طریق جریان خون، غذای باکیفیت و مناسبی دریافت کند.

وی تاکید کرد: اگر خون کیفیت لازم را نداشته باشد، تغذیه مناسبی برای استخوان صورت نمی‌گیرد و مواد ضروری برای رشد و بازسازی به آن نمی‌رسد. در نتیجه استخوان به‌تدریج ضعیف‌تر می‌شود که به این حالت اصطلاحاً پوکی استخوان گفته می‌شود.

این پژوهشگر طب ایرانی با بیان اینکه املاحی مانند کلسیم، منیزیم، روی و همچنین پروتئین‌ها برای سلامت استخوان ضروری هستند، افزود: در طب ایرانی به این مواد اصطلاحاً «سودا» گفته می‌شود. سودا در حقیقت مواد سنگین و رسوب‌دهنده‌ای هستند که حاصل هضم غذا هستند و برای تغذیه بافت‌های سخت بدن مانند استخوان، دندان، مو و تاندون‌ها ضروری محسوب می‌شوند. این ماده تا زمانی که در حد متعادل و با کیفیت مناسب باشد، برای بدن بسیار مفید و حیاتی است.

معاون دفتر طب ایرانی و مکمل با بیان اینکه منبع تولید سودا، غذای مصرفی انسان است، خاطرنشان کرد: غذاهای سفت و سخت که هضم دشوارتری دارند، معمولاً سودای بیشتری تولید می‌کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که برای استخراج این مواد و تبدیل آن به خون باکیفیت، دستگاه گوارش باید عملکرد کاملاً سالمی داشته باشد.

میرغضنفری تأکید کرد: سلامت معده، روده و کبد شرط اولیه است. حتی اگر فرد مقادیر زیادی مکمل کلسیم یا دیگر املاح مصرف کند، ولی گوارش ضعیف یا مزاج نامتعادلی داشته باشد، این مواد به درستی جذب نشده و به استخوان‌ها نمی‌رسند. بنابراین توصیه می‌شود افراد حتماً به تعادل مزاجی و تقویت گوارش خود توجه کنند.

این پژوهشگر طب ایرانی در ادامه به نقش سبک زندگی اشاره کرد و افزود: سلامت استخوان‌ها تنها به تغذیه خلاصه نمی‌شود. خواب منظم و کافی، به‌ویژه در کودکان، برای فرآیندهای جذب و ترمیم بسیار حیاتی است. همچنین استرس و روحیه نامناسب، می‌تواند به‌طور مستقیم بر هضم و جذب مواد غذایی تأثیر منفی بگذارد.

معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل ورزش را عاملی مهم در تقویت استخوان‌ها دانست و گفت: ورزش مناسب و متناسب با مزاج هر فرد، نه‌تنها به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند، بلکه هضم و جذب را نیز بهبود می‌بخشد. اما باید توجه داشت که فشارهای ورزشی غیراصولی مانند ایستادن‌های طولانی یا فشارهای ورزشی نامتناسب به‌ویژه در خانم‌ها ممکن است در طولانی‌مدت به مفاصل و استخوان‌ها آسیب بزند. اما افرادی که استخوان‌بندی درشت و عضلات قوی دارند، می‌توانند ورزش‌های سنگین‌تری انجام دهند.

میرغضنفری دفع مناسب مواد زائد را نیز ضروری خواند و اظهار داشت: اگر مواد زائد به‌خوبی از بدن دفع نشوند، می‌توانند جای مواد مفید را در استخوان بگیرند و به مرور زمان باعث سست شدن و پوکی استخوان شوند. دفع طبیعی از طریق ادرار، مدفوع، عرق و قاعدگی باید به‌طور منظم انجام شود.

معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل در پایان، گفت: شناخت مزاج فردی و حفظ تعادل آن و رعایت اصول سبک زندگی شامل خواب، تغذیه، فعالیت بدنی، حالات روانی و دفع مناسب، کلید سلامت استخوان‌ها و تمامی بدن است. با رعایت این اصول، می‌توان سال‌های طولانی با بدنی سالم و کیفیت زندگی بالا عمر کرد.