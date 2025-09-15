به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی زبان فارسی با هدف تقویت پیوندهای علمی و فرهنگی میان کشورهای حوزه دریای خزر با همکاری دانشگاه گیلان و به میزبانی دانشگاه دولتی دوست محمداف آتیرائو جمهوری قزاقستان آغاز شد
این دوره آموزشی یکماهه که با استقبال گسترده دانشجویان دانشگاه دولتی دوستمحمداف آتیرائو همراه بوده است، با هدف آشنایی شرکتکنندگان با زبان و فرهنگ ایرانی برگزار میشود.
در این دوره مباحثی همچون آموزش مقدماتی زبان فارسی، واژگان پایه، اصطلاحات پرکاربرد، ضربالمثلهای رایج و همچنین ترجمه متون ادبی کلاسیک و معاصر فارسی ارائه میشود.
افزون بر آن، جلوههایی از فرهنگ، ادب و هنر ایرانی نیز به شرکتکنندگان معرفی میشود تا شناختی عمیقتر از روح و لطافت زبان فارسی حاصل شود.
حضور عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
سوینج مهدیخانلی، عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه گیلان، به دعوت رسمی رئیس دانشگاه دولتی دوستمحمداف آتیرائو در این دوره حضور یافته و ضمن تدریس، در فعالیتهای پژوهشی مشترک با اعضای هیئت علمی دانشگاه میزبان نیز مشارکت دارد.
وی در جریان این سفر علمی، دیدارهایی با رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی و مدیر روابط بینالملل دانشگاه دولتی آتیرائو داشته است که در جهت زمینهسازی برای گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی آتی میان دو دانشگاه ارزیابی میشود.
تقویت همکاریهای منطقهای در بستر آموزش زبان فارسی
گفتنی است، دانشگاه دولتی دوستمحمداف آتیرائو عضو اتحادیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی حوزه دریای خزر است و برگزاری این قبیل دورهها میتواند به تعمیق تعاملات علمی و فرهنگی در چارچوب اهداف این اتحادیه کمک شایانی نماید.
