به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در نشست با دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و بررسی مسائل و شکلات آنان که با حضور نمایندگان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و دو نماینده از سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد اظهار داشت: عدم آگاهی از مقررات و قوانین مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی باعث شده برخی از سمن‌ها دچار چالش‌هایی با این موضوعات شوند و اقبال به ادامه مسیر برای آنان کاهش یابد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: هر ساله برای سازمان‌های مردم نهاد دوره‌های آموزشی انجام تکالیف قانونی مالیاتی و بیمه‌ای برگزار می‌گردد و انتظار می‌رود سمن‌ها ضمن شرکت در این دوره‌ها تکالیف خود را اعم از تکمیل اظهارنامه مالیاتی و پلمپ الکترونیکی دفاتر و بیمه پردازی نیروهای خود را انجام دهند تا دچار مشکل نشوند.

اکبری تصریح کرد: به زودی دوره‌های آموزشی قانون و مقررات سازمان‌های مردم نهاد در رابطه با امور مالیاتی و بیمه‌ای در استان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دوره‌های آموزشی گامی مؤثر در راستای تسهیل و گره گشایش مسیر سازمان‌های مردم نهاد است.