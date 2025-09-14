  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

آغاز مراسم تشییع پیکر شهید آتش‌نشان مشهدی

مشهد - مراسم تشییع پیکر شهید آتش‌نشان «رضا فخریان» با حضور پرشور مردم و مسئولان در مشهد آغاز شد.

