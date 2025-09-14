https://mehrnews.com/x3925g ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵ کد خبر 6588503 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵ آغاز مراسم تشییع پیکر شهید آتشنشان مشهدی مشهد - مراسم تشییع پیکر شهید آتشنشان «رضا فخریان» با حضور پرشور مردم و مسئولان در مشهد آغاز شد. دریافت 14 MB کد خبر 6588503 کپی شد مطالب مرتبط روایتی از حریق گسترده کارگاه مبل سازی مشهد خروج پیکر آتشنشان فداکار مشهدی از زیرزمین کارگاه چوب و مبل شهادت آتش نشان مشهدی در عملیات اطفای حریق گزارشی از حریق انبار کارگاه مبل و چوب در مشهد مفقود شدن آتشنشان مشهدی در حریق کارگاه چوب و مبل مشهد حریق گسترده کارگاه مبل سازی در مشهد؛تلاش ۵۰ آتش نشان برچسبها آتش سوزی مشهد آتش نشانی مشهد
