بیش از ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران از سه دهک بالای درآمدی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در نشستی که به همراه معاونان فرهنگی و دانشجویی و با حضور نمایندگان تشکلهای دانشجویی و شوراهای صنفی- رفاهی دانشگاه برگزار شد، ضمن تشکر از معاونان فرهنگی و دانشجویی برای برگزاری این نشست، گفت: «باور دارم منطقیترین و با تدبیرترین دانشجویان و تشکلها، در دانشگاه تهران هستند.»
توسعه کمی دانشگاه تهران مطلقاً متوقف شده است
امید با اشاره به کاهش منابع دولتی، ابراز امیدواری کرد که شرایط بحرانی کنونی هرچه سریعتر پشت سر گذاشته شود تا ارائه خدمات در شأن دانشگاه تهران و دانشجویان آن باشد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه کمی در دانشگاه تهران مطلقاً متوقف شده است، افزود: «تصمیمات دانشگاه در راستای افزایش کیفیت آموزش و پژوهش است.»
رئیس دانشگاه تهران محدودیت منابع را چالشی بزرگ دانست و اعلام کرد: «بیشترین بودجه دانشگاه به امور رفاهی و تغذیه اختصاص یافته و سهم کمتری به آموزش و پژوهش رسیده است. به دلیل عدم دریافت بودجه از دولت برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه)، از سال آینده این دوره در دانشگاه پذیرش نخواهد داشت.»
مجتمع خوابگاهی ۵ هزار نفره در دست ساخت
امید شفافیت کامل در مسائل مالی دانشگاه را مورد تأکید قرار داد و گفت: «مصوبات هیأت امناء در سایت دانشگاه منتشر میشود و چهار دستگاه نظارتی بر امور مالی دانشگاه نظارت دارند.»
وی با بیان اینکه خوابگاههای ما در شأن دانشجویان دانشگاه تهران نیستند، گفت: «یک مجتمع خوابگاهی ۵۰۰۰ نفره با کمک خیّرین در دست اقدام است که ظرفیت خوابگاهی دانشگاه را متحول خواهد کرد. همچنین ساخت یک خوابگاه جدید با ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر نیز از اقدامات فوری دانشگاه است که اعتبار آن را یکی از خیرّین برجسته دانشگاه تقبل کردهاند.»
الگوی پیشنهادی، خودگردانی است نه خصوصیسازی
رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشهای مطرح شده در خصوص خودگردانی دانشگاه، گفت: «طرح موضوع خودگردانی به معنای خصوصیسازی نیست. اصلاً شأن دانشگاه تهران این نیست که خصوصی شود. آنچه مدنظر ماست، تبدیل دانشگاه به یک «نهاد عمومی غیردولتی» برای افزایش اختیارات و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی است.»
وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا معمولاً دولتی نیستند اما کمکهای دولتی دریافت میکنند، این مدل را راهی برای جذب منابع بیشتر عنوان کرد.
دانشگاه تهران جای آزمون و خطا نیست
امید با ارائه آماری که نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران متعلق به سه دهک بالای درآمدی هستند، گفت: «در مدل خودگردانی، اگر بتوانیم کمکهای دولتی را به دهکهای نیازمندتر اختصاص دهیم، به عدالت آموزشی نزدیکتر شدهایم.»
رئیس دانشگاه تهران، پذیرش این مدل را به دلیل جدید و حساسیتبرانگیز بودن آن، نیازمند زمان و انجام مطالعات بیشتر دانست و تأکید کرد: «تا از نتایج طرح اطمینان حاصل نکنیم، هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد. دانشگاه تهران جای آزمون و خطا نیست.»
واگذاری اختیارات به دانشکدهها و کوچکسازی ستاد
رئیس دانشگاه از برنامههای دانشگاه برای کوچکسازی ساختار ستاد و واگذاری اختیارات بیشتر به دانشکدگان و دانشکدهها خبر داد و افزود: «کنار هم قرار گرفتن برخی دانشکدهها به معنای ادغام نیست، بلکه هدف، مدیریت مشترک و ایجاد همافزایی بیشتر است، در حالی که هر دانشکده هویت خود را حفظ میکند.»
فراخوان برای همکاری و مطالبهگری
امید با تأکید بر لزوم همکاری همه دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان برای موفقیت طرح خودگردانی دانشگاه، خطاب به نمایندگان تشکلهای دانشجویی گفت: «شما نمایندگان بیش از چهلهزار دانشجو هستید و میتوانید نظرات آنان را به مدیریت دانشگاه منتقل کنید. موفقیت دانشگاه تهران باید توسط همه ما مطالبه شود.»
وی در پایان با تاکید بر اینکه تمام تشکلهای دانشجویی باید محور اصلی فعالیت خود را آموزش و پژوهش قرار دهند، گفت: «فعالیت در سایر حوزهها نباید به کیفیت این دو مأموریت اصلی لطمه بزند.»
در این نشست همچنین نمایندگان تشکلهای دانشجویی و شوراهای صنفی به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداخته و دغدغهها و مشکلات حوزههای خود را با رئیس دانشگاه در میان گذاشتند.
