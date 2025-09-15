اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توکلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به فرهنگسازی در راستای افزایش مراقبتهای بهداشت دهان و دندان با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندانهای کودکان گفت: در این طرح مراقبان سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهری و بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در مدارس شهر و روستاهای شهرستان حضور پیدا کرده و نسبت به وارنیش فلوراید تراپی دندانهای دانشآموزان اقدام میکنند.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با اشاره به اینکه بر اساس آخرین یافتهها تأثیر وارنیش فلوراید تراپی از ۳۵ تا ۷۰ درصد برای پیشگیری از پوسیدگی دندان به اثبات رسیده و همچنین بسیار کم هزینه است، افزود: در این روش، فلوراید به شکل یک پوشش حفاظتی بر روی بر دندانها قرار میگیرد و باعث پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و همچنین جلوگیری از پیشرفت پوسیدگیهای موجود دندانها میشود.
توکلی گفت: در تمام سنین میتوان از اثرات پیشگیرانه وارنیش فلوراید به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندانها استفاده کرد ولی بهترین زمان برای انجام این روش، سن زیر ۱۴ سال و زمانی است که رشد دندانها هنوز کامل نشده است.
معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با تأکید بر اینکه این خدمت به صورت رایگان در مدارس شهرستان جهت ۱۳ هزار دانشآموز مقطع ابتدایی انجام میشود، خاطرنشان کرد: دانشآموزان باید قبل از وارنیش فلوراید تراپی تغذیه مناسبی داشته، به مقدار کافی آب بنوشند و مسواک بزنند و همچنین توصیه میشود یک ساعت پس از وارنیش فلوراید، غذا و آب مصرف نکنند و تا حدود ۲۴ ساعت بعد از آن نیز از مسواک و نخ دندان استفاده نکنند تا ماده وارنیش روی دندان باقی بماند.
نظر شما