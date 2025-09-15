  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس شهرستان گناوه

بوشهر- معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه از اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی در مدارس ابتدایی شهرستان گناوه از ابتدای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توکلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به فرهنگ‌سازی در راستای افزایش مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های کودکان گفت: در این طرح مراقبان سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهری و بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در مدارس شهر و روستاهای شهرستان حضور پیدا کرده و نسبت به وارنیش فلوراید تراپی دندان‌های دانش‌آموزان اقدام می‌کنند.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با اشاره به اینکه بر اساس آخرین یافته‌ها تأثیر وارنیش فلوراید تراپی از ۳۵ تا ۷۰ درصد برای پیشگیری از پوسیدگی دندان به اثبات رسیده و همچنین بسیار کم هزینه است، افزود: در این روش، فلوراید به شکل یک پوشش حفاظتی بر روی بر دندان‌ها قرار می‌گیرد و باعث پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و همچنین جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی‌های موجود دندان‌ها می‌شود.

توکلی گفت: در تمام سنین می‌توان از اثرات پیشگیرانه وارنیش فلوراید به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها استفاده کرد ولی بهترین زمان برای انجام این روش، سن زیر ۱۴ سال و زمانی است که رشد دندان‌ها هنوز کامل نشده است.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با تأکید بر اینکه این خدمت به صورت رایگان در مدارس شهرستان جهت ۱۳ هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید قبل از وارنیش فلوراید تراپی تغذیه مناسبی داشته، به مقدار کافی آب بنوشند و مسواک بزنند و همچنین توصیه می‌شود یک ساعت پس از وارنیش فلوراید، غذا و آب مصرف نکنند و تا حدود ۲۴ ساعت بعد از آن نیز از مسواک و نخ دندان استفاده نکنند تا ماده وارنیش روی دندان باقی بماند.

