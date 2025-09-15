غلامرضا آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پذیرش دانشجو در مهرماه ۱۴۰۴ در ۸۸ رشتهمحل این استان خبر داد و گفت: مراکز غیرفعال از جمله مرکز علمیکاربردی هلال احمر با سه رشته جدید مجدداً فعال شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت آموزشهای مهارتی برای فارغالتحصیلان آموزش و پرورش و داوطلبان کنکور، اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای جغرافیایی برخی داوطلبان و اولویت آموزشهای کاربردی، دانشگاه علمیکاربردی استان در مهرماه ۱۴۰۴ پذیرش دانشجو را در ۷ مرکز فعال آغاز خواهد کرد.
آقابابایی افزود: مراکز فرماندهی انتظامی استان، مرکز علمیکاربردی چهارمحال و مرکز هلال احمر از جمله مراکزی هستند که در این دوره پذیرش خواهند داشت. مرکز علمیکاربردی هلال احمر که از سال ۱۳۸۹ به جمع مراکز استان پیوسته بود، طی سالهای اخیر به دلیل عدم جذب دانشجو غیرفعال بود. خوشبختانه با حضور مدیرعامل جدید جمعیت هلال احمر استان، این مرکز با سه رشته جدید مجدداً فعال شده است.
وی رشتههای فعال در این مرکز را شامل «مددکاری اجتماعی»، «مددکاری خانواده» و «مدیریت عملیات و نجات» در مقطع کارشناسی حرفهای عنوان کرد و گفت: این رشتهها با هدف تربیت نیروهای متخصص برای حوزههای امداد و خدمات اجتماعی طراحی شدهاند.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مجموع ظرفیت پذیرش در مهرماه ۱۴۰۴، تصریح کرد: در این دوره، ۴۸ رشته در مقطع کاردانی و ۴۰ رشته در مقطع کارشناسی فعال خواهند بود که در مجموع ۸۸ رشتهمحل را شامل میشود. بسیاری از این رشتهها در دانشگاههای دیگر کشور ارائه نمیشوند و بهصورت منحصربهفرد در مراکز استان فعال هستند.
وی همچنین به مرکز فرهنگ و هنر استان اشاره کرد و گفت: این مرکز با رشتههای تخصصی در حوزه هنر و رسانه از جمله «روابط عمومی با گرایش امور رسانه»، «سینما با گرایش کارگردانی»، «عکاسی خبری»، «گریم با گرایش چهرهپردازی»، «مدیریت و برنامهریزی فرهنگی» و «موسیقی با گرایش نوازندگی ساز ایرانی و کلاسیک» در مقطع کارشناسی فعال است.
آقا بابایی رشتههای مقطع کاردانی این مرکز را نیز شامل «بازیگری»، «روابط عمومی»، «سینما با گرایش فیلمسازی»، «طراحی لباس»، «موسیقی با گرایش نوازندگی»، «هنرهای تجسمی با گرایش عکاسی» و «حسابداری» عنوان کرد و افزود: این رشتهها با هدف توسعه ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان طراحی شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه علمیکاربردی چهارمحال و بختیاری با تمرکز بر آموزشهای مهارتی و نیازمحور، تلاش دارد زمینه اشتغالپذیری و توانمندسازی جوانان استان را فراهم کند.
