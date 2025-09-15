  1. استانها
وقف باید به نیازهای روز جامعه پاسخ دهد

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان گفت: سنت وقف که ریشه در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد، باید امروز در خدمت رفع نیازهای جدید جامعه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح دوشنبه در همایش استانی وقف که با حضور جمعی از مسئولان، علما، واقفان و خیرین در سنندج برگزار شد، بیان کرد: کردستان به عنوان استانی فرهنگی و سرافراز همواره در عرصه‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی پیشگام بوده است.

وی افزود: نیازهای جامعه امروز با گذشته تفاوت دارد و اگر در گذشته ساخت مسجد، پل یا آب‌انبار ضروری بود، امروز می‌توان در زمینه‌هایی همچون مدرسه‌سازی، توسعه آموزش و پرورش، حمایت از نیازمندان، تأمین زیرساخت‌های علمی و فرهنگی و کمک به جوانان فعالیت کرد.

ورمقانی ادامه داد: هر اقدامی که به رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی استان کمک کند و گره‌ای از مشکلات مردم بگشاید، مصداق عمل خیر و خدمت ماندگار است.

معاون استاندار کردستان همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: سنت وقف یک میراث ارزشمند از پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) است و امروز وظیفه ماست که این فرهنگ دینی را با شناخت درست نیازهای جامعه به روز کرده و در مسیر توسعه و تعالی جامعه هدایت کنیم.

وی در پایان از واقفان و خیرین استان کردستان قدردانی کرده و خاطرنشان کرد: هر قدم، قلم یا اقدامی که در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان انجام شود، باقیات‌الصالحات و سرمایه‌ای جاویدان خواهد بود.

