وقف باید به نیازهای روز جامعه پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی صبح دوشنبه در همایش استانی وقف که با حضور جمعی از مسئولان، علما، واقفان و خیرین در سنندج برگزار شد، بیان کرد: کردستان به عنوان استانی فرهنگی و سرافراز همواره در عرصههای مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی پیشگام بوده است.
وی افزود: نیازهای جامعه امروز با گذشته تفاوت دارد و اگر در گذشته ساخت مسجد، پل یا آبانبار ضروری بود، امروز میتوان در زمینههایی همچون مدرسهسازی، توسعه آموزش و پرورش، حمایت از نیازمندان، تأمین زیرساختهای علمی و فرهنگی و کمک به جوانان فعالیت کرد.
ورمقانی ادامه داد: هر اقدامی که به رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی استان کمک کند و گرهای از مشکلات مردم بگشاید، مصداق عمل خیر و خدمت ماندگار است.
معاون استاندار کردستان همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت خدمترسانی به مردم اشاره کرد و گفت: سنت وقف یک میراث ارزشمند از پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) است و امروز وظیفه ماست که این فرهنگ دینی را با شناخت درست نیازهای جامعه به روز کرده و در مسیر توسعه و تعالی جامعه هدایت کنیم.
وی در پایان از واقفان و خیرین استان کردستان قدردانی کرده و خاطرنشان کرد: هر قدم، قلم یا اقدامی که در مسیر خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان انجام شود، باقیاتالصالحات و سرمایهای جاویدان خواهد بود.
