به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده جوادی، در جلسه بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به دانش‌آموزان نیازمند استان هرمزگان گفت: برخی دانش‌آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و برخی دیگر، نیازمند حمایت‌های روزانه خیرین هستند. برای اینکه کمک‌ها هدفمند و هماهنگ باشد، باید از یک برنامه‌ریزی یکپارچه استفاده کنیم.

وی افزود: خیرین بسیاری تمایل دارند به صورت گمنام کمک کنند، اما برای جلوگیری از تکرار کمک‌ها و اطمینان از رسیدن بسته‌ها به همه نیازمندان، آموزش و پرورش باید با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه، اطلاعات دانش‌آموزان نیازمند و اقدامات خیرین را ثبت و مدیریت کند.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات توزیع کمک‌ها را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و هر دانش‌آموز تنها بسته‌های متناسب با نیازش را دریافت کند.

وی همچنین با اشاره به هماهنگی با فرمانداران و آموزش و پرورش شهرستان‌ها گفت: لیست دانش‌آموزان نیازمند باید به تفکیک هر شهرستان تهیه شود تا بنیاد علوی، بنیاد برکت و دیگر خیرین بتوانند کمک‌های خود را به صورت هدفمند ارائه کنند. آموزش و پرورش نقش محور را در اطلاع‌رسانی به سایر خیرین شهرستانی خواهد داشت.

جوادی در پایان بر لزوم استمرار این هماهنگی‌ها تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که هیچ دانش‌آموز نیازمندی بدون حمایت نماند و کمک‌های خیرین به شکل منظم و هدفمند به دست آنان برسد.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد توزیع لوازم تحریر و سایر بسته‌های حمایتی با هماهنگی کامل آموزش و پرورش و فرمانداران انجام شود تا همه دانش‌آموزان نیازمند از حمایت مناسب برخوردار شوند و هیچ‌گونه دوباره‌کاری یا کمبود در این روند ایجاد نشود.