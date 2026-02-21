به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی اظهار کرد: دانشآموزان مستعد و پرتلاش دوره متوسطه اول هرمزگان موفق شدند ۱۲ مقام برتر این رویداد ملی را از آن خود کنند و افتخاری ارزشمند برای استان رقم بزنند.
وی تصریح کرد: از این تعداد، ۹ دانشآموز از شهرستان بندرلنگه و ۳ دانشآموز از شهرستان میناب با ارائه عملکردی درخشان توانستند به مرحله ایدهپردازی این رقابت علمی راه یابند که نشاندهنده روحیه پژوهشگری و خلاقیت علمی در میان دانشآموزان استان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل تلاش هدفمند معلمان دلسوز، برنامهریزی آموزشی منسجم و حمایت خانوادهها در مسیر هدایت استعدادهای علمی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایتها و تقویت برنامههای مهارتمحور و پژوهشمحور، شاهد حضور پررنگتر دانشآموزان هرمزگانی در عرصههای ملی و بینالمللی علم و فناوری باشیم.
