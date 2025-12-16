به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمد جوروند در نشست هماهنگی داخلی چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی که ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد اظهار کرد: پس از انتشار فراخوان این دور از جشنواره و یک بار تمدید مهلت ارسال آثار تا دهم آذرماه، در مجموع ۵۷۵ اثر از سوی شرکت‌کنندگان به دبیرخانه بخش "جایزه ویژه خوزستان" جشنواره رسیده است.

رئیس کمیته استانی چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی تصریح کرد: از مجموع این آثار، ۲۹ اثر در بخش تلویزیونی و نمایش خانگی، ۲۸ اثر در بخش فیلم و سینما، ۲۹ اثر در بخش رادیویی و ۲۲۳ اثر در بخش شعر و موسیقی شرکت کرده‌اند.

او ادامه داد: همچنین ۶۸ اثر به بخش مکتوب، ۲۶ اثر به بخش میراث دیجیتال، ۴۱ اثر به بخش نمایش، ۱۱۴ اثر به بخش عکس و ۱۷ اثر به بخش میراث‌بانان آینده رسیده است.

جوروند در این نشست با مرور شرح وظایف کمیته‌های برگزاری جشنواره بر استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای کمیته‌ها تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مختلف نیز در برگزاری جشنواره استفاده کرد و اقدامات لازم برای هماهنگی و آماده‌سازی شهرستان‌هایی که اجراهای جشنواره در آن‌ها برگزار می‌گردد، انجام شود.

او خبر داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، افتتاحیه و اختتامیه این جشنواره در مجموعه فرهنگی‌ورزشی امام‌رضا (ع) در شهرک نفت اهواز برگزار خواهد شد.

تصمیم‌گیری در خصوص ساماندهی، اسکان و حمل و نقل مهمانان جشنواره، پیگیری برای موضوعات امنیتی و همکاری رسانه‌ای از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست در خصوص آن‌ها تبادل نظر و بحث شد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی، دی‌ماه ۱۴۰۴ به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان و به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.