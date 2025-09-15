۸۰درصد موقوفات بعد از انقلاب اسلامی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عظیم آسوده در همایش یاوران وقف وتجلیل از واقفین خیراندیش در امام زاده سید عباس خراسان شمالی، بابیان اینکه ۱۹ وقف در سال جاری ثبت شده است اظهارکرد: اکثر وقف‌هایی که صورت می‌گیرد خرد شده در گذشته واقفین زمین اهدا می‌کردند ولی اکنون آپارتمان ومغازه های تجاری وقف می‌شود.

وی افزود: از هفته وقف سال گذشته تا کنون ۲ هزارو ۵۶۹ نقشه برداری از موقوفات انجام شده که در این راستا ۵۹۴ سندتک برگی صادر شده است.

وی با اشاره به بازسازی و مرمت اماکن متبرکه ادامه داد: ۱۱۰ مسجد با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان بازسازی و مرمت شده است.

وی برگزاری انس باقرآن، مراسم سوگواری ایام شهادت، اعزام مبلغ، برپایی خیمه‌های معرفت و… از اقدامات برنامه‌های حوزه فرهنگی عنوان کرد.

آسوده خاطرنشان کرد: در طرح شمیم خدمت به ۱۳۵ نفر جهت توانمند سازی در حوزه اشتغال کمک می‌شود.

وی با بیان اینکه اوقاف درتمامی حوزه‌ها کمک رسانی را به مردم انجام داد است افزود: توزیع ۶۵۰ لوازم التحریر به ارزش ۱ میلیون تومان، آزادی زندانیان، خرید جهیزیه و کمک‌های نقدی برای خرید دارو و هزینه کفن و دفن برخی از افراد را پرداخت کرده است.