به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم آسوده صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف که در شبستان امام زاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: از هفته وقف سال گذشته تا کنون ۲ هزار و ۵۶۹ نقشه‌برداری از موقوفات انجام شده و در این راستا ۵۹۴ سند تک‌برگی صادر شده است.

وی با اشاره به بازسازی اماکن متبرکه افزود: در این مدت ۱۱ هزار و ۷۱۰ متر مربع بازسازی با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی تصریح کرد: برای ساخت صحن امام مجتبی (ع) در طرح جامعه امامزاده ۳ میلیارد تومان از اعتبارات دولتی و ۲۰ میلیارد تومان از منابع داخلی هزینه شده است و برای تکمیل طرح توسعه امامزاده سید عباس، آمادگی واگذاری به سرمایه‌گذار طبق ضوابط قانونی وجود دارد.

حجت الاسلام آسوده درباره طرح‌های اقتصادی گفت: مطالعات احداث پالایشگاه دام در حال انجام است و در صورت اجرا، اوقاف در تولید و تکمیل زنجیره آن مشارکت خواهد داشت، همچنین ۶ هکتار کشت زعفران در شیروان و فاروج انجام شده است.

وی برنامه‌های هفته وقف را شامل عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه، عیادت از بیماران، برگزاری محفل انس با قرآن و همایش یاوران وقف اعلام کرد و افزود: توزیع ۵۰۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش هر بسته یک میلیون تومان و کلنگ‌زنی درمانگاه و حسینه اسفراین به مساحت ۸۰۰ متر مربع از دیگر برنامه‌ها است.