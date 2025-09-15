ورود توده عظیم گرد و خاک از ترکمنستان به ایران تا ساعاتی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ظفری سخنگوی مدیریت بحران کشور از ورود توده عظیم گرد و خاک از ترکمنستان به ایران خبر داد و از شهروندان استان‌های تحت تأثیر خواست اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را جدی بگیرند.

وی اعلام کرد: با توجه به تماس تلفنی سازمان هواشناسی کشور، طی ساعت‌های آینده توده عظیم گرد و خاک از کشور ترکمنستان وارد ایران خواهد شد و استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و سمنان به تدریج درگیر گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و افزایش شاخص‌های آلودگی هوا شده و احتمالاً تا آخر هفته ماندگار خواهند شد.

ظفری افزود: اطلاع‌رسانی به مدیران کل مدیریت بحران استان‌های تحت تأثیر صورت گرفته است و از هموطنان استان‌های مذکور تقاضا داریم که اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را در نظر بگیرند.