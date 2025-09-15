به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزهپور مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان روز دوشنبه با اشاره به آغاز اجرای طرح نشاندار کردن مالیات در حوزه خدمات آب، این اقدام را گامی مهم در راستای تأمین منابع مالی شفاف، تسریع طرحهای آبرسانی و مقابله با بحران ناترازی انرژی و کمبود آب در استان عنوان کرد.
وی بیان کرد: با اجرای این طرح و اینکه مردم خودشان مشخص میکنند مالیاتشان صرف چه پروژهای شود این شفافیت ایجاد شده باعث افزایش اعتماد عمومی و نیز سرعتبخشی به بهرهبرداری از طرحهای مهم آبرسانی در استان میشود؛ طرحهایی که برای کاهش وابستگی به منابع محدود و مقابله با آثار ناترازی انرژی ضروری هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان خاطرنشان کرد: بسیاری از طرحهای آبرسانی در هرمزگان نیازمند سرمایهگذاری مداوم برای خرید تجهیزات، برقرسانی، احداث مخازن و خطوط انتقال هستند؛ زمانی که منابع مالیاتی به صورت مستقیم و شفاف در اختیار این طرحها قرار گیرد، میتوان انتظار داشت که پایداری تأمین آب در مناطق پرتنش آبی مثل هرمزگان تقویت شود.
حمز پور با بیان اینکه در سال گذشته در چارچوب طرح نشان دارکردن مالیات حدود ۱۰ طرح آبرسانی در استان تأمین اعتبار شده است، اظهار امیدواری کرد: امسال نیز طرح آبرسانی به جاسک و بشاگرد از سد جگین با مشارکت مودیان مالیاتی در طرح نشان دارکردن مالیات تأمین اعتبار شود.
وی افزود: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در کنار اجرای طرحهای زیرساختی، با تمرکز بر شفافیت مالی، بهرهوری در مصرف انرژی و ارتقا سطح خدمات، تلاش دارد از فشار ناترازیها بکاهد و آینده آبی مطمئنتری برای مردم استان رقم بزند
