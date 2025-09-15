به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان روز دوشنبه با اشاره به آغاز اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در حوزه خدمات آب، این اقدام را گامی مهم در راستای تأمین منابع مالی شفاف، تسریع طرح‌های آبرسانی و مقابله با بحران ناترازی انرژی و کمبود آب در استان عنوان کرد.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح و اینکه مردم خودشان مشخص می‌کنند مالیاتشان صرف چه پروژه‌ای شود این شفافیت ایجاد شده باعث افزایش اعتماد عمومی و نیز سرعت‌بخشی به بهره‌برداری از طرح‌های مهم آبرسانی در استان می‌شود؛ طرح‌هایی که برای کاهش وابستگی به منابع محدود و مقابله با آثار ناترازی انرژی ضروری هستند.