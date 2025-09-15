  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

تولید بیش از ۶ میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از تولید بیش از شش میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و باهدف افزایش پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز، بخش خصوصی در لرستان تاکنون موفق به تولید بیش از شش میلیون اصله نهال شده است.

وی گفت: این اقدام در قالب همکاری و مشارکت‌بخش خصوصی با اداره کل منابع طبیعی صورت‌گرفته و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به شمار می‌رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای این طرح ملی، تصریح کرد: تولید بیش از شش میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی، بخشی از تعهد استان در راستای تحقق اهداف کلان طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد تحولی اساسی در بهبود وضعیت منابع طبیعی، کاهش اثرات تغییر اقلیم و ارتقای زیست‌محیطی استان باشیم.

