تولید بیش از ۶ میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و باهدف افزایش پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز، بخش خصوصی در لرستان تاکنون موفق به تولید بیش از شش میلیون اصله نهال شده است.
وی گفت: این اقدام در قالب همکاری و مشارکتبخش خصوصی با اداره کل منابع طبیعی صورتگرفته و گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به شمار میرود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای این طرح ملی، تصریح کرد: تولید بیش از شش میلیون اصله نهال توسط بخش خصوصی، بخشی از تعهد استان در راستای تحقق اهداف کلان طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد تحولی اساسی در بهبود وضعیت منابع طبیعی، کاهش اثرات تغییر اقلیم و ارتقای زیستمحیطی استان باشیم.
