کشف ۲۳ کیلو موادمخدر از یک منزل در اصفهان

سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در یک منزل در شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این منزل اعزام و طی عملیاتی ضربتی موفق شدند یک متهم را دستگیر و در بازرسی از محل ۲۳ کیلو انواع مواد مخدر را کشف کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند گزارشات خود در خصوص فعالیت خرده فروشان وتوزیع کنندگان مواد مخدر، حضور معتادان متجاهر وولگرد را از طریق شماره ستاد خبری پلیس مبارزه مواد مخدراصفهان به شماره ۲۱۸۲۵۴۶۲ در اختیار پلیس قرار دهند.