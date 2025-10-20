ایثارگران کرمانشاه در عرصه فناوری و گیاهان دارویی نیز پیشگام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه صبح دوشنبه در مراسم اولین رویداد فناوری‌های نوین در حوزه گیاهان دارویی که در پارک علم و فناوری برگزار شد، اظهار کرد: همه ما مدیون کسانی هستیم که در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی جان خود را تقدیم انقلاب کردند و امروز باید با کار، تلاش و نوآوری راه آن‌ها را ادامه دهیم.

وی با تبریک و خیرمقدم به شرکت‌کنندگان و قدردانی از تلاش‌های سیامک آزادی رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه و دیگر برگزارکنندگان، گفت: بنیاد شهید همواره از برنامه‌هایی که در مسیر توسعه علمی و فناوری استان باشد حمایت می‌کند و این رویداد نمونه‌ای ارزشمند از هم‌افزایی میان نهادهای علمی و اجتماعی است.

شهیدی با اشاره به حضور فعال جامعه ایثارگری در عرصه‌های مختلف افزود: استان کرمانشاه ۹۸۰۰ شهید، ۲۵۰۰ جانباز و ۱۸۰۰ آزاده سرافراز تقدیم انقلاب کرده و این قشر همچنان در مسیر پاسداری از ارزش‌های اسلامی ثابت‌قدم هستند. وی گفت: در حوادث اخیر نیز ۶۵ شهید مدافع امنیت از استان کرمانشاه تقدیم نظام شده که نشان‌دهنده روحیه ایثار و مقاومت در این خطه است.

مدیرکل بنیاد شهید کرمانشاه با بیان اینکه امروز جامعه ایثارگری در حوزه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی حضوری مؤثر دارد، تصریح کرد: بسیاری از فرزندان شهدا و جانبازان با رتبه‌های برتر در مقاطع تحصیلات عالی حضور دارند و در عرصه‌های پزشکی، فناوری و صنعت خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری‌های نوین و به‌ویژه گیاهان دارویی نیز تعدادی از ایثارگران فعال هستند؛ از جمله جانبازی که با مدرک کارشناسی ارشد در مزرعه شخصی خود به کشت گیاهان دارویی پرداخته و نتایج مؤثری در درمان بیماران و بازماندگان جنگ تحمیلی به دست آورده است.

شهیدی با تأکید بر ضرورت نیازسنجی در ایده‌پردازی‌های فناورانه بیان کرد: هر برنامه و طرح نو باید مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باشد. اگر بدانیم استان ما به چه حوزه‌هایی نیاز دارد، می‌توانیم اندیشه‌های خلاق را در همان مسیر هدایت کنیم تا هم مشکلات اقتصادی و اجتماعی کاهش یابد و هم اشتغال جوانان افزایش پیدا کند.

وی افزود: متأسفانه هنوز بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تصور می‌کنند تنها مسیر موفقیت، اشتغال در ادارات است، در حالی‌که کارآفرینی و ورود به عرصه تولید و فناوری می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. بنیاد شهید در این زمینه آماده همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای پرورش ایده‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

مدیرکل بنیاد شهید کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و زیستی استان گفت: در مناطق مختلف استان از جمله گیلانغرب گونه‌های نادری از گیاهان دارویی وجود دارد که منحصر به فرد و در کشورهای دیگر نیز یافت نمی‌شوند. این گیاهان که برخی از آن‌ها خواص درمانی کم‌نظیری دارند، می‌توانند پایه تحقیقات علمی و سرمایه‌گذاری‌های جدید قرار گیرند.

شهیدی افزود: مسئولیت ما در بنیاد شهید و نهادهای علمی همچون جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری، شناسایی افراد مستعد، معرفی مأموریت‌های علمی و نیازهای جامعه است تا بتوانیم از ظرفیت فکری و خلاقانه آنان برای رفع مشکلات اشتغال و توسعه اقتصادی استان استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: یکی از راهکارهای اساسی برای رفع بیکاری، برگزاری چنین رویدادهایی و حمایت از ایده‌های نو است. این برنامه‌ها می‌تواند موجب ایجاد کارگاه‌های تولیدی و شکل‌گیری اشتغال پایدار در استان شود.

شهیدی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و برگزارکنندگان این رویداد تأکید کرد: بنیاد شهید آماده است تا با همکاری جهاد دانشگاهی و سایر مراکز علمی، زمینه توسعه بیشتر فعالیت‌های فناورانه را فراهم آورد تا از این طریق بتوان علاوه بر خدمت به جامعه ایثارگری، به پیشرفت عمومی استان نیز کمک کرد.