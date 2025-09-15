به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «فروید» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی فرهادنیا، تهیهکنندگی سامان خلیلیان و مشاوره غلامحسین شاهعلی از ۲ مهر روی صحنه سالن اصلی تالار مولوی میرود.
این اثر کوششی دراماتیک برای بازنمایی اندیشههای زیگموند فروید و مفهوم ناخودآگاه در قالب روایتی روانشناختی و فلسفی به شمار میرود.
«فروید» با مشارکت آموزشگاه آزاد سینمایی «گوسان» فیلم بهعنوان مجری طرح و با حضور جمعی از دانشجویان و هنرجویان جوان شکل گرفته است.
در این نمایش یلدا احمدنژاد ملکی، نازنین کاوه، هلیا کسائی، مبینا گلیخ، حسن توکلی، حسن حکمآبادی، مهرداد ذبحی، کارو اسدی، ویستا عباسیان، سهیل محمدیفرد و پارسا عابدی طاری ایفای نقش میکنند. همچنین حسن توکلی، ویستا عباسیان و محمدمتین کرمی در بخش صداپیشگی همکاری دارند.
دیگر عوامل این نمایش متشکل از طراح صحنه و طراح صدا و موسیقی: مرتضی فرهادنیا، عکاس: رضا جاویدی، مدیر تبلیغات: فائزه طلاکوب، مدیر صحنه: مهرداد ذبحی، مدیران هنری: یلدا احمدنژاد ملکی، مبینا گلیخ، دستیاران کارگردان: ملینا سلطانعلی، علیرضا تاجیک، مانیا میرعظیمی، امور اجرایی: ارسطو خرسندی، بردیا علینوری، گرافیک: فاطمه افتخار، ساخت تیزر: فاطمه معصومیان، فاطمه افتخار، محمدرضا شفیعی، دستیاران صحنه: حدیثه جباری، آیین عظیمیان، صدف شریفی، رکسانا تبریزی، دستیاران تولید: پارسا پیراسته، امیر تفتیان، خیاطها: شهناز منوچهری، کیمیا عابدی، فیلمبردار پشت صحنه: فربد فرهادیه، گریم: هلیا کسائی، مدیر فنی: پارسا عابدی طاری، مدیران تدارکات: حسن حکمآبادی، نازنین کاوه، مدیر هماهنگی: کارو اسدی است.
نمایش «فروید» هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن اصلی تالار مولوی اجرا میشود و علاقهمندان جهت تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
