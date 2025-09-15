  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

صدور هشدار نارنجی مدیریت بحران هرمزگان و آماده‌باش کامل دستگاه‌ها

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از اعلام هشدار سطح نارنجی برای شهرستان حاجی آباد و ارتفاعات شرقی و مرکزی استان خبر داد.

مهرداد حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه تشدید فعالیت مونسونی و ناپایداری‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان گفت: این سامانه باعث رگبارهای نسبتاً شدید باران، رعد و برق همراه با تگرگ و وزش تندبادهای لحظه‌ای خواهد شد که احتمال بروز سیلاب‌های ناگهانی، روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

حسن زاده افزود: هشدار سطح نارنجی از دوشنبه ۲۴ شهریور تا پایان سه‌شنبه ۲۵ شهریور در شهرستان حاجی آباد و مناطق مرتفع استان صادر شده و سایر مناطق استان نیز در سطح زرد هشدار قرار دارند.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند و در سفرهای عصرگاهی به سمت استان کرمان احتیاط کامل را به عمل آورند.

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان همچنین خواستار پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و عدم توقف در اطراف درختان فرسوده شد و اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی استان در حالت آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز حادثه، سریع‌ترین پاسخ را ارائه دهند.

