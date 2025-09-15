۲۵۰۰ بسته لوازم التحریر به فرزندان زندانیان اصفهان اهدا شد

غلامرضا بیژنی در گفتگو با خبرنگار مهر از اهدای ۲۵۰۰ بسته تحصیلی به ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال به فرزندان مددجویان این استان خبر داد.
وی افزود: فرزندان مددجویان از جمله اقشار آسیبپذیر جامعه هستند که در سایه نبود سرپرست در خانواده، با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجهاند. حمایت از این خانوادهها، نهتنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی، بلکه گامی مؤثر در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از بروز چرخه جرم در نسلهای آینده است.
مدیرکل زندانهای استان اصفهان با اشاره به اینکه این اقدام همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از خانوادههای آسیبپذیر انجام شد، ابراز کرد: اهدای این بستهها با مشارکت خیرین نیکاندیش و در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی صورت گرفت. تلاش کردیم اقلام ضروری و مورد نیاز دانشآموزان را در این بستهها قرار دهیم.
بیژنی ضمن قدردانی از خیرین، نهادهای حمایتی و گروههای داوطلب، ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین اقدامات حمایتی، میتوان گامی مؤثر در بازگشت سالم و عزتمندانه مددجویان به جامعه و ارتقا سلامت اجتماعی برداشت.
