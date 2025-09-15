  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

بازار لوازم‌التحریر گرمسار رصد می‌شود؛ حمایت از مصرف‌کنندگان

بازار لوازم‌التحریر گرمسار رصد می‌شود؛ حمایت از مصرف‌کنندگان

گرمسار- فرماندار گرمسار از پایش بازار نوشت‌افزار این شهرستان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و بر لزوم تأمین کالا با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر دوشنبه درحاشیه بازدید از از بازار نوشت‌افزار به مناسبت آغاز سال تحصیلی در جمع خبرنگاران بیان کرد: بازار و فروشگاه‌های عرضه لوازم‌التحریر سطح شهر گرمسار همزمان با سال تحصیلی جدید مورد رصد و بازرسی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه بررسی میزان موجودی کالا، قیمت‌ها، تنوع اجناس و استقبال خانواده‌ها از خرید موضوعاتی بود که در این بازدیدها لحاظ شد، افزود: دستگاه‌های مسئول باید برای تأمین کالا با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تلاش کنند.

فرماندار گرمسار همچنین گفت: از اصناف انتظار داریم که با رعایت انصاف و پرهیز از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، یاریگر خانواده‌ها باشند.

همتی با اشاره به نقش فروشندگان در ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، افزود: «لوازم‌التحریر ایرانی از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است و حمایت از این محصولات علاوه بر ایجاد اشتغال، پاسداشت هویت فرهنگی و ملی ما است.

به گزارش مهر، طرح تشدید نظارت بر بازار لوازم التحریر در استان سمنان تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6590627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها