به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر دوشنبه درحاشیه بازدید از از بازار نوشت‌افزار به مناسبت آغاز سال تحصیلی در جمع خبرنگاران بیان کرد: بازار و فروشگاه‌های عرضه لوازم‌التحریر سطح شهر گرمسار همزمان با سال تحصیلی جدید مورد رصد و بازرسی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه بررسی میزان موجودی کالا، قیمت‌ها، تنوع اجناس و استقبال خانواده‌ها از خرید موضوعاتی بود که در این بازدیدها لحاظ شد، افزود: دستگاه‌های مسئول باید برای تأمین کالا با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تلاش کنند.

فرماندار گرمسار همچنین گفت: از اصناف انتظار داریم که با رعایت انصاف و پرهیز از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، یاریگر خانواده‌ها باشند.

همتی با اشاره به نقش فروشندگان در ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، افزود: «لوازم‌التحریر ایرانی از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار است و حمایت از این محصولات علاوه بر ایجاد اشتغال، پاسداشت هویت فرهنگی و ملی ما است.

به گزارش مهر، طرح تشدید نظارت بر بازار لوازم التحریر در استان سمنان تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.