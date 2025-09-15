دفاع مقدس باید با زبان نسل امروز بازخوانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه یک گفتمان زنده و پویاست که باید در تمام ابعاد اجتماعی و فرهنگی امروز جاری شود.
به گفته او، برنامههای هفته دفاع مقدس باید به گونهای طراحی شود که زبان آن با دغدغهها و پرسشهای نسل جدید هماهنگ باشد و پیام شهدا را در قالب امید و توسعه به جوانان منتقل کند.
فرماندار مرکز استان با اشاره به اهمیت پیوند ایمان، اخلاق، علم و فناوری افزود: همان طور که رزمندگان با ایمان و اراده در دوران دفاع مقدس موفق شدند قلههای رشادت را فتح کنند، امروز نیز باید این روحیه را در میدانهای علم، اقتصاد و پیشرفت اجتماعی ادامه دهیم.
نوبخت تأکید کرد که برنامههای هفته دفاع مقدس نباید به شکل تشریفاتی برگزار شود و مشارکت همه اقشار از جمله دانشآموزان، دانشگاهیان، نهادهای دولتی و سازمانهای مردمنهاد ضروری است.
وی در ادامه اظهار داشت: یادوارههای شهدا، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، برنامههای ورزشی و همایشهای علمی از مهمترین برنامههای این هفته خواهد بود تا این مناسبت به یک حرکت فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار تبدیل شود.
فرماندار ساری در پایان تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای بهرهگیری از درسهای ایثار و همدلی در مقابله با مشکلات امروز مانند تحریمها، مسائل اقتصادی و چالشهای اجتماعی و باید میان افتخارات گذشته و نیازهای امروز و آینده پلی باشد.
