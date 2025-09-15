  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

دفاع مقدس باید با زبان نسل امروز بازخوانی شود

ساری - فرماندار ساری گفت: مفاهیم دفاع مقدس باید به گونه‌ای بازتعریف شود که برای نسل جوان قابل درک باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه یک گفتمان زنده و پویاست که باید در تمام ابعاد اجتماعی و فرهنگی امروز جاری شود.

به گفته او، برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید به گونه‌ای طراحی شود که زبان آن با دغدغه‌ها و پرسش‌های نسل جدید هماهنگ باشد و پیام شهدا را در قالب امید و توسعه به جوانان منتقل کند.

فرماندار مرکز استان با اشاره به اهمیت پیوند ایمان، اخلاق، علم و فناوری افزود: همان طور که رزمندگان با ایمان و اراده در دوران دفاع مقدس موفق شدند قله‌های رشادت را فتح کنند، امروز نیز باید این روحیه را در میدان‌های علم، اقتصاد و پیشرفت اجتماعی ادامه دهیم.

نوبخت تأکید کرد که برنامه‌های هفته دفاع مقدس نباید به شکل تشریفاتی برگزار شود و مشارکت همه اقشار از جمله دانش‌آموزان، دانشگاهیان، نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است.

وی در ادامه اظهار داشت: یادواره‌های شهدا، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، برنامه‌های ورزشی و همایش‌های علمی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته خواهد بود تا این مناسبت به یک حرکت فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار تبدیل شود.

فرماندار ساری در پایان تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای بهره‌گیری از درس‌های ایثار و همدلی در مقابله با مشکلات امروز مانند تحریم‌ها، مسائل اقتصادی و چالش‌های اجتماعی و باید میان افتخارات گذشته و نیازهای امروز و آینده پلی باشد.

