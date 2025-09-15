به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور مجوز شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه، مسیر جذب استادان ثابت در حوزه‌های علمیه خواهران هموار شد و استادان معرفی شده پس از بررسی همه جانبه و طی مراحل جذب در هیأت مرکزی، توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تعیین می‌شوند.

از جمله شرایط جذب استاد ثابت را می‌توان به مواردی همچون استاد خواهر دارای مجوز تدریس، داشتن سابقه تدریس حداقل شش نیم سال و اشتغال به تدریس حداقل ۵۶ واحد در مجموع دو سال اخیر، داشتن دانشنامه حداقل سطح سه، حداکثر سن برای دارندگان دانشنامه سطح ۴ حوزه ۴۵ سال و برای دارندگان دانشنامه سطح ۳ حوزه ۴۰ سال و موفقیت در دوره ضمن خدمت برای اساتیدی که متناظر با مجوز تدریس خود در ۵ سال اخیر ملزم به شرکت در دوره ضمن خدمت بوده‌اند، است.

اولویت‌های جذب به شرح زیر است:

دانشنامه سطح ۴ و در مرتبه بعد، پذیرفته شدگان آزمون جامع

اثرگذاری اخلاقی- تربیتی در فضاهای حقیقی و مجازی

عدم اشتغال رسمی در سایر نهادها

آثار فاخر علمی پژوهشی (کتاب، مقاله و…)

برتری و نخبگی مورد تائید مرکز نخبگان

حفظ قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه

شرکت در دوره‌های معتبر و مرتبط با مهارت تدریس

تسلط به حداقل یک زبان خارجی رایج

شرکت موفق در دوره‌های ضمن خدمت اختیاری

خانواده‌های ایثارگران

تأهل

بومی بودن

گفتنی است که اساتید می‌توانند برای اطلاعات تکمیلی به معاونان آموزش مدارس علمیه سراسر کشور مراجعه کنند.