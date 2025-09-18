در دو عملیات جداگانه صورت گرفت؛هلاکت ۶ نظامی صهیونیست در یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فلسطینی شهاب به نقل از رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش داد که عامل عملیات ضد صهیونیستی در گذرگاه الکرامه واقع در مرز اردن و سرزمینهای اشغالی یک عنصر وابسته به مقاومت با تابعیت اردن بود.
وی یکی از نظامیان صهیونیست را به ضرب گلوله به هلاکت رسانده و نظامی دیگر را به ضرب چاقو مجروح کرد که وی نیز به هلاکت رسید.
سال گذشته نیز ماهر الجازی یک راننده اردنی عملیات مشابهی را در همین منطقه انجام داده بود که به هلاکت سه نظامی صهیونیست منجر شد.
به این ترتیب با انجام دو عملیات جداگانه که یکی از آنها در داخل نوار غزه و دیگری در مرز اردن و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ۶ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند.
امروز در نوار غزه به دنبال انفجار یک بمب دست ساز در رفح واقع در جنوب نوار غزه، ۴ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و ۸ نظامی دیگر نیز زخمی شدند. برخی رسانهها اعلام کردند که حادثه زمانی رخ داد که خودرو زرهی صهیونیستها به یک تله انفجاری برخورد کرد.
