ایران به عنوان غرفه برتر نمایشگاه گردشگری چین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که مسئولیت برپایی پاویون ایران در این نمایشگاه گردشگری را در چین برعهده داشته است، معاون نمایشگاه CITIE در مراسمی رسمی، با حضور در پاویون ایران، لوح برترین غرفه را به محمدحسین صوفی مدیر پاویون گردشگری ایران و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اهدا و از حضور پرشور ایران در این رویداد بینالمللی تقدیر کرد.
محمدحسین صوفی، مدیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حاشیه این مراسم با ابراز خرسندی از انتخاب غرفه ایران به عنوان برترین غرفه نمایشگاه گوانجو چین، گفت: به واسطه تلاشهای ارزشمند همکاران در بخشهای مختلف کانون، پاویون ایران توانست با تأکید بر زیباشناسی، مضامین فرهنگی و تمدنی و تعامل مستقیم با بازدیدکنندگان، جایگاه ویژهای کسب کند. خوشحالیم که حضور ما موجب افزایش بازدیدکنندگان از نمایشگاه شد و این رویداد فرصت ارزشمندی برای معرفی ایران بود.
وی افزود: در گفتگو با مدیران این نمایشگاه، مجموعهای از پیشنهادها برای دورههای آتی مطرح شد، از جمله جداسازی بخشهای اقتصادی و مذاکرات تجاری از برنامههای نمایشی و پرفورمنس که این موضوع بهویژه برای مشارکت آژانسهای تخصصی اهمیت دارد و این پیشنهاد مورد استقبال برگزارکنندگان نیز قرار گرفت.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعلام کرد: پاویون ایران که با حضور ۸ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری، یک هنرمند صنایع دستی، نمایش پوشاک سنتی و کارگاههای ایرانشناسی در این نمایشگاه برپا بود، توانست جلوهای متفاوت از فرهنگ و تمدن ایرانی را در معرض دید عموم قرار دهد و به یکی از پربازدیدترین غرفههای نمایشگاه بدل شود. پاویون ایران همچنین با استقبال رسانههای محلی و ملی چین همراه بود. این حضور گامی در مسیر توسعه روابط گردشگری میان ایران و چین به شمار میآید.
