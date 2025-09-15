به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با گرامیداشت هفته وقف، اظهار کرد: به دلیل سابقه و پیشینه فرهنگی و جایگاه سنت حسنه وقف نزد مردم ایران، این سازمان امروز علاوه بر سامان دادن امور موقوفات و خیرات، امور عام المنفعه متعدد و گوناگونی را نیز عهده‌دار است.

وی افزود: اوقاف در استان بوشهر منشأ خدمات شایسته ای است و کیفیت خدمات رسانی این نهاد نیز ارتقا یافته است.

استاندار بوشهر با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا محور و تاکید رئیس‌جمهور بر این مهم خاطر نشان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در این حوزه در استان بوشهر ورود ارزنده‌ای داشته و طرح‌های خوبی عملیاتی شده است.

زارع تصریح کرد: تولید پنج هزار تن ماهی در قفس از اقدامات قابل توجه اوقاف است که در سواحل استان اجرایی شده و امیدوارم شاهد نقش‌آفرینی بیشتر و مؤثرتر این نهاد در حوزه تولید و اشتغال استان باشیم.

وی اضافه کرد: اوقاف می‌تواند در زمینه تکمیل زنجیره ارزش تولید در حوزه آبزی‌پروری نیز اهتمام ورزد.

زارع یادآور شد: تولید بچه‌ماهی از موارد مهم در پرورش ماهی در قفس است که انتظار می‌رود، اوقاف در این حوزه سرمایه‌گذاری ویژه ای کند.

استاندار بوشهر به ظرفیت تولید خرما و کیفیت مطلوب این محصول در استان بوشهر اشاره کرد و خواستار ورود سازمان اوقاف در زمینه بسته بندی، فرآوری و صادرات خرما شد.

زارع تصریح کرد: با توجه به اشتغال بخش زیادی از جمعیت استان در حوزه کشاورزی بویژه خرما، سازمان اوقاف می‌تواند در تکمیل زنجیره ارزش تولید این محصول، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

استاندار بوشهر همچنین از فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی اوقاف در استان بوشهر تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام خاموشی نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای توسعه آبزی‌پروری و صنایع تبدیلی خرما اعلام آمادگی کرد و مقرر شد بزودی تیمی از مدیران و کارشناسان اوقاف وارد استان شوند.