به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به سیاست‌های سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحول اداری، اظهار داشت: رؤسا و مدیران ادارات ثبت احوال باید با نگاه مسئولانه و متعهدانه نسبت به مردم، زمینه ارائه خدمات دقیق، سریع و شفاف را فراهم کنند و توجه به کرامت ارباب‌رجوع، تکریم کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فناورانه را در مأموریت‌های سازمانی مد نظر داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در مسیر تحول دیجیتال سازمان گفت: صدور اسناد هویتی الکترونیک، دریافت الکترونیک اطلاعات وقایع حیاتی از دستگاه‌های ذیربط و راه‌اندازی سامانه احراز هویت دیجیتال (هدا) و راه اندازی سامانه الکترونیک ارائه خدمات هویتی به مردم (سهیم)، نقش مؤثری در کاهش مراجعات حضوری، تسریع در فرآیندها و افزایش دقت خدمات ایفا کرده‌اند.

وی افزود: در همکاری مشترک با قوه قضائیه، صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت نیز توسط سازمان ثبت احوال کشور آغاز شد و این اقدام گامی بلند در راستای تسهیل امور قضائی و اداری برای مردم است.

کارگر ضمن تأکید بر نقش نظارت میدانی و بازدیدهای مستمر از ادارات ثبت احوال، تصریح کرد: بازدید از عملکرد واحدهای سازمانی و دریافت نظرات مردم، کلید اصلاح و بهبود خدمات است و مدیران باید در این مسیر فعالانه گام بردارند و مطابق با سیاست‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت احوال بر خود واجب می‌داند که در تمامی ابعاد خدمت‌رسانی، اصل رضایتمندی مردم را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد.