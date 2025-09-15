  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

سیاست‌های سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحول اداری

سیاست‌های سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحول اداری

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر لزوم ارائه خدمات با رویکرد مردم ‌مدار تأکید کرد و رضایتمندی شهروندان را مهم‌ترین اصل در مأموریت‌های سازمان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به سیاست‌های سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحول اداری، اظهار داشت: رؤسا و مدیران ادارات ثبت احوال باید با نگاه مسئولانه و متعهدانه نسبت به مردم، زمینه ارائه خدمات دقیق، سریع و شفاف را فراهم کنند و توجه به کرامت ارباب‌رجوع، تکریم کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فناورانه را در مأموریت‌های سازمانی مد نظر داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در مسیر تحول دیجیتال سازمان گفت: صدور اسناد هویتی الکترونیک، دریافت الکترونیک اطلاعات وقایع حیاتی از دستگاه‌های ذیربط و راه‌اندازی سامانه احراز هویت دیجیتال (هدا) و راه اندازی سامانه الکترونیک ارائه خدمات هویتی به مردم (سهیم)، نقش مؤثری در کاهش مراجعات حضوری، تسریع در فرآیندها و افزایش دقت خدمات ایفا کرده‌اند.

وی افزود: در همکاری مشترک با قوه قضائیه، صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت نیز توسط سازمان ثبت احوال کشور آغاز شد و این اقدام گامی بلند در راستای تسهیل امور قضائی و اداری برای مردم است.

کارگر ضمن تأکید بر نقش نظارت میدانی و بازدیدهای مستمر از ادارات ثبت احوال، تصریح کرد: بازدید از عملکرد واحدهای سازمانی و دریافت نظرات مردم، کلید اصلاح و بهبود خدمات است و مدیران باید در این مسیر فعالانه گام بردارند و مطابق با سیاست‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت احوال بر خود واجب می‌داند که در تمامی ابعاد خدمت‌رسانی، اصل رضایتمندی مردم را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد.

کد خبر 6590457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها