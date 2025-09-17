توسعه کشور معطل تحولات خارجی نشود؛ باید توان دفاعی خود را افزایش دهیم

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: هدف رژیم غاصب صهیونیستی از تجاوز به سرزمین ما ایجاد بی‌ثباتی در کشورمان بود، اما در جنگ ۱۲ روزه موفق نشد و به همین دلیل اکنون این رژیم و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران، با تبلیغات دروغین و گسترده خود به دنبال ایجاد تردید در مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای تمرکز بر توسعه کشور هستند.

وی افزود: در واقع، این رژیم به دنبال ایجاد تردید برای برنامه‌ریزی مستمر و ارتقای کشور است و از سوی دیگر می‌خواهد کشور را در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دهد، اما مسئولان ما نباید در دام چنین حقه‌ای گرفتار شوند.

دشمن جرأت حمله مجدد به ایران را ندارد

راستینه تاکید کرد: ایران کشوری مقتدر و بزرگ است و ضربات سنگینی که در جنگ ۱۲ روزه به رژیم اسرائیل وارد کردیم، نشان می‌دهد این رژیم به هیچ عنوان شهامت و جسارت حمله مجدد به کشورمان را ندارد، البته فرماندهان ما تمام قد و دست به ماشه آماده پاسخ به هر تهدیدی هستند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هر کس باید وظایف خودش را در کشور به خوبی انجام دهد، تصریح کرد: نیروهای مسلح ما باید لحظه به لحظه بر اقتدار دفاعی، آفندی و پدافندی خود بیفزایند و ظرفیت‌های نظامی کشور را در ابعاد مختلف توسعه دهند. همچنین دولت باید با کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی، برنامه‌های توسعه کشور را اجرایی کند.

باید دشمن را ناامید کنیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیچکس نباید به پروپاگاندا و طراحی رسانه‌ای دشمن برای قرار دادن کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح توجه کند و خودش را معطل آن کند. دولت، مجلس و نیروهای مسلح هر کدام باید وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند تا ناامیدی را بر پیکره دشمن تزریق کنند.

راستینه با بیان اینکه نیروهای مسلح ما با اقتدار هر حرکت خصمانه دشمن را کوبنده و مقتدرانه پاسخ خواهند داد، گفت: دولت نیز نباید توسعه کشور را معطل برنامه‌ریزی‌ها و تحولات خارجی کند.