به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی اعلام کرد: روز گذشته (یکشنبه ۲۳ شهریور ماه) به همراه جمعی از همکاران، متن توافق با آژانس را خواندیم. در ارائه گزارش به آژانس واسطه شعام دیده شده و انطباق با مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ شده است.

وی بیان کرد: البته اشکالاتی هم وجود دارد، از جمله اینکه ادعای سید عباس عراقچی در خصوص مشروط کردن ابقای توافق به عدم اجرای مکانیسم ماشه، صرفاً بیان شفاهی وی است و در متن چنین چیزی ثبت نشده، ضمن اینکه اساساً مکانیسم ماشه قبل از توافق کلید خورده و در مسیر اجرا قرار گرفته و البته کارکرد خود را از دست داده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمدید اسنپ بک مطلقاً به صلاح نیست و این خوابی است که برای ما دیده‌اند تا به اقدامات خود مشروعیت بخشند و البته فرصت‌ها را از ما سلب کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نکته مهم این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایطی به ما حمله کردند که عضو NPT بودیم، در حال مذاکره بودیم، نظارت آژانس جاری بود و عقلا و منطقاً هیچ دلیلی برای حمله وجود نداشت، اما تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند و حمله کردند.

گودرزی گفت: نتیجه اینکه مقابل ما کسانی هستند که به هیچ تعهدی پایبند نیستند، پس نباید به آنها اعتماد کرد و تنها و تنها راه ما قوی شدن و تولید قدرت و ایستادگی مقتدرانه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه است.