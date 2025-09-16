به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی تراکتور در بیست و چهارمین دوره لیگ برتر فوتبال باعث نخستین حضور آنها در لیگ نخبگان آسیا شد تا حالا دراگان اسکوچیچ تیمش را برای دیدار با شباب الاهلی امارات آماده کند.

کاظم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اولین حضور تراکتور در لیگ نخبگان به تحلیل و بررسی فنی قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران پرداخت و روحیه این تیم را تحت تأثیر بازگشت علیرضا بیرانوند به جمع سرخپوشان تبریزی ستودنی توصیف کرد.

آلومینیوم کمک کرد

پیشکسوت تراکتور تبریز با اشاره به عملکرد این تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر فصل جاری گفت: برد تراکتور مقابل آلومینیوم اراک تأثیر خوبی روی روحیه تیمی آنها گذاشت. این تیم در دو هفته ابتدایی هماهنگ نبود که احساس می‌شد به خاطر تغییرات در ساختار بازی‌سازی این تیم بود. من فکر می‌کنم تاکتیک تراکتور به خاطر عدم حضور آلوز تغییر کرده است. این تیم حالا به جای نفوذ از عمق سمت جناحین می‌رود و احتمالا در دیدار با شباب الاهلی نیز از این ویژگی بهره ببرد.

بازگشت بیرانوند بمب انرژی می‌شود

محمودی بازگشت علیرضا بیرانوند را با توجه به لغو محرومیت او از سوی دادگاه عالی ورزش برای تراکتوری‌ها ارزشمند دانست و گفت: بدون شک بهترین گلر حال حاضر ایران و یکی از بهترین‌های قاره آسیاست. تراکتور ایده‌های فنی خوبی دارد اما بازگشت بیرانوند هم قطعا تأثیر مثبتی روحی خیلی زیادی خواهد گذاشت که به تراکتور کمک خواهد کرد.

تاکتیک اسکوچیچ تغییر کرد

وی با اشاره به شیوه بازی هجومی تراکتور تصریح کرد: اسکوچیچ مربی با تفکرات تهاجمی است. تاکتیک تیمش را تغییر داده است تا فعلا نتیجه بگیرد و در گذر همین زمان باز هم به فرم مطلوب تاکتیکی مدنظرش برسد اما همچنان بازی تهاجمی می‌خواهد و عقب نمی‌نشیند. اتفاق مهمی است که او می‌خواهد همیشه گلزن داشته باشد چون به تیمش کمک می‌کند.

هرچه زمان بگذرد اعتماد به نفس تراکتور بالا می‌رود

او موضوع زمان را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کسب اعتماد به نفس کافی برای تراکتور در لیگ نخبگان دانست و گفت: امیدوار هستیم تراکتور بتواند به عنوان نماینده ایران به موفقیت برسد. سال اول حضور تراکتور است و قطعا هر بازی که بگذرد این تیم اعتماد به نفس لازم را هم پیدا می‌کند.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: مهدی ترابی یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم است من فکر می‌کنم نبودن موقعیت‌های تیم را تحت تأثیر قرار دهد اما گزینه‌های متعدد دیگری برای بازی کردن وجود دارد که انگیزه لازم را برای پر کردن جای خالی ترابی دارند.