رد شکایت تراکتور از استقلال در کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در خصوص شکایت باشگاه تراکتور تبریز علیه استقلال تهران مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام دیدیه اندونگ در مسابقه دو تیم در هفته نخست لیگ برتر فصل جاری، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به پاسخ استعلام بعمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و دفاعیات باشگاه استقلال در راستای تمدید قرارداد این بازیکن مستند به ماده ۹۵ مقررات موصوف، حکم بر برائت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می‌باشد.