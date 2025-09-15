  1. ورزش
خرید پرسپولیس در آستانه تبعید به نیمکت

هافبک محبوب سرمربی پرسپولیس با توجه به ترافیک خط میانی احتمالا نیمکت نشینی را در هفته چهارم لیگ برتر تجربه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد رضا شکاری در دیدار اخیر پرسپولیس مقابل فولاد چندان چشمگیر نبود و همین موضوع جایگاه او در ترکیب اصلی سرخ‌پوشان را با تهدید جدی روبرو کرده است.

پرسپولیس در حال حاضر با ترافیک قابل توجهی در خط میانی مواجه است. بازیکنانی همچون روستون اورونوف و علیرضا عنایت‌زاده با آمادگی بیشتری در تمرینات حاضر می‌شوند و شانس بالاتری برای حضور در ترکیب اصلی پیدا کرده‌اند.

با این شرایط، به نظر می‌رسد شکاری کمترین شانس را برای حضور ثابت در بازی‌های آینده پرسپولیس داشته باشد و اگر تغییر خاصی در روند عملکرد او رخ ندهد، نیمکت‌نشینی طولانی‌مدت در انتظارش خواهد بود.

حالا باید دید آیا وحید هاشمیان با وجود علاقه به سبک بازی شکاری فرصت دوباره ای به او خواهد داد یا بازیکنان دیگری را برای تقابل با چادرملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر انتخاب خواهد کرد.

