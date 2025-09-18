به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند با حکم دادگاه عالی ورزش مبنی بر لغو محرومیت چهارماهه، توانست بار دیگر در چارچوب دروازه این تیم بایستد تا در نخستین بازی تیمش در لیگ نخبگان مقابل شباب الاهلی حضور داشته باشد.

دروازه‌بان ملی پوش تراکتور تبریز در صورت تأیید احتمالی حکم محرومیتش از سوی دادگاه CAS یا افزایش مدت ان بار دیگر دور از مسابقات خواهد بود تا با چالش عدم آمادگی در آستانه شروع مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ دست و پنجه نرم کند. بیرانوند که شماره یک تیم ملی ایران در جام جهانی پیش رو خواهد بود احتمال می‌رود با تمدید حکم محرومیتش بازی‌های دوستانه آینده تیم ملی و حتی در صورت تأخیر در صدور حکم از سوی دادگاه CAS بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را نیز از دست بدهد.

همین امر نگرانی امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی را به همراه داشته است. قلعه نویی ترجیح می‌داد محرومیت ۴ ماهه بیرانوند در همین بازه زمانی طی شود تا او با کسب آمادگی مجدد از اواخر پاییز برای تراکتور و تیم ملی بازی کند اما حالا قلعه‌نویی مجبور است پیام نیازمند را به عنوان جانشین احتمالی بیرانوند همچنان در نظر بگیرد تا تکلیف گلر شماره یک تیم ملی مشخص شود.