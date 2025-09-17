درخشان: سرمربی پرسپولیس مقصر نیست/ ناهماهنگی در خط دفاع مشهود است

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد وحید هاشمیان در لیگ بیست و پنجم گفت: خیلی زود است که راجع به عملکرد هاشمیان و کادرفنی ابراز نظر کنیم. برای نقد فنی نیاز به گذر از فراز و نشیب‌های ابتدایی تیم در فصل جدید و رسیدن به ثبات حداقلی وجود دارد. باید به هاشمیان فرصت داده شود تا اشکالات و ناهماهنگی‌های تیم را مرتفع کرده و تیم را به انسجام لازم برساند.

درخشان افزود: ناهماهنگی فنی در تیم به‌خصوص در خط دفاعی وجود دارد و مشهود است اما به عقیده من در هفته‌های آینده این مشکلات اصلاح شده و تیم با شکل بهتر و بازی هجومی به دیدار رقبا خواهد رفت.

پیشکسوت فوتبال در خصوص بازی ندادن هاشمیان به جوان‌ها اظهار داشت: بحث اعتقاد مربی به بازیکنان نیست. یادتان باشد بازیکن برای اثبات خود نیاز به تمرین خوب دارد. قطعاً او دلسوزتر از همه برای خود و تیمش است چون می‌خواهد بهترین نتایج گرفته شود.

هافبک سابق پرسپولیس ادامه داد: بازیکن باید به بهترین شکل تمرین کند تا بتواند بازی کند. شک نکنید هیچ مربی حرفه ای بدش نمی‌آید از بازیکنان خوب خود استفاده نکند چرا که می‌خواهد نتیجه بگیرد. اتفاقاً گاهی از همین جوان‌ها استفاده می‌کند تا نشان دهد پرورش استعداد هم می‌تواند داشته باشد.

سرمربی پیشین پرسپولیس در پایان درباره بازی هفته چهارم این تیم مقابل چادرملو گفت: تمام بازی‌ها برای تیم پرسپولیس سخت و حساس هستند. چادرملو تیم بسیار خوبی است و به‌نظرم باید بازی را متفکرانه و هوشمندانه شروع کنیم تا بتوانیم امتیاز کامل را بگیریم. پرسپولیس باید در همین هفته‌های ابتدایی لیگ امتیاز جمع کند وگرنه در هفته‌های آینده شرایط سخت‌تر خواهد شد و فشار روحی و روانی زیادی روی تیم وارد می‌شود.