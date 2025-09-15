بیش از ۵۰۰ نقطه تاریک شهر داودآباد روشن شد

محمد عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات بهسازی و توسعه روشنایی معابر داودآباد با حضور تمامی اکیپ‌های اجرایی برق از شهرستان‌های استان مرکزی اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۵۰۰ چراغ معیوب تعویض و تعدادی پایه چراغ جدید در نقاط فاقد روشنایی نصب شد.

عابدینی تصریح کرد: روشنایی معابر نقش مهمی در افزایش امنیت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد.

وی ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی سیم‌بانان و پشتیبانی فنی اکیپ‌های برق استان، زمینه‌ساز تحول محسوسی در سیمای شبانه داودآباد شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان فراهان از تداوم این اقدامات جهادی در سایر نقاط شهرستان خبر داد و تأکید کرد: با رصد مستمر وضعیت روشنایی و دریافت بازخورد از شهروندان، خدمات برق‌رسانی به سطح مطلوب‌تری ارتقا خواهد یافت.