بیش از ۵۰۰ نقطه تاریک شهر داودآباد روشن شد

فراهان- مدیر توزیع برق شهرستان فراهان گفت: با اجرای مانور جهادی در داودآباد، بیش از ۵۰۰ نقطه تاریک این شهر روشن و شرایط ایمنی و رضایتمندی شهروندان ارتقا یافت.

محمد عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات بهسازی و توسعه روشنایی معابر داودآباد با حضور تمامی اکیپ‌های اجرایی برق از شهرستان‌های استان مرکزی اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۵۰۰ چراغ معیوب تعویض و تعدادی پایه چراغ جدید در نقاط فاقد روشنایی نصب شد.

عابدینی تصریح کرد: روشنایی معابر نقش مهمی در افزایش امنیت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد.

وی ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی سیم‌بانان و پشتیبانی فنی اکیپ‌های برق استان، زمینه‌ساز تحول محسوسی در سیمای شبانه داودآباد شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان فراهان از تداوم این اقدامات جهادی در سایر نقاط شهرستان خبر داد و تأکید کرد: با رصد مستمر وضعیت روشنایی و دریافت بازخورد از شهروندان، خدمات برق‌رسانی به سطح مطلوب‌تری ارتقا خواهد یافت.

