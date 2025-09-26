  1. استانها
  2. مرکزی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

طرح روشنایی گردنه گیان تفرش با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال بهره‌برداری شد

طرح روشنایی گردنه گیان تفرش با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال بهره‌برداری شد

اراک- معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: تکمیل فاز چهارم پروژه روشنایی گردنه گیان در محور تفرش – سلفچگان با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال، بهره‌برداری شد.

محمد هادی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای پروژه روشنایی گردنه گیان تفرش با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی در این محور پرتردد، به طول چهار و نیم کیلومتر اجرا و تکمیل شده است.

وی افزود: با نصب و راه‌اندازی تجهیزات روشنایی در این بخش از گردنه گیان، ایمنی سفر برای مسافران و ساکنان منطقه به طور چشمگیری افزایش یافته و کاهش محسوس حوادث رانندگی در شب و در شرایط نامساعد جوی را به دنبال خواهد داشت.

نوروزی تصریح کرد: پروژه روشنایی گردنه گیان به صورت فازبندی در دست اجرا قرار دارد و تکمیل این مرحله گام مهمی در مسیر ساماندهی و ایمن‌سازی محور تفرش – سلفچگان به شمار می‌رود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی ادامه داد: اجرای طرح‌های روشنایی در گردنه‌های پرتردد استان مرکزی به‌ویژه در محورهای مواصلاتی بین‌استانی، از اولویت‌های راهداری است و تلاش می‌کنیم با تخصیص اعتبارات بیشتر، سایر نقاط حادثه‌خیز نیز به تجهیزات ایمنی و روشنایی مجهز شوند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان تاکید کرد: فاز چهارم روشنایی گردنه گیان تفرش با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال اقدامی است که علاوه بر کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، زمینه ارتقای کیفیت سفرهای جاده‌ای در محور تفرش – سلفچگان را فراهم خواهد کرد.

کد خبر 6602472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها