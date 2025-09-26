محمد هادی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای پروژه روشنایی گردنه گیان تفرش با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی در این محور پرتردد، به طول چهار و نیم کیلومتر اجرا و تکمیل شده است.

وی افزود: با نصب و راه‌اندازی تجهیزات روشنایی در این بخش از گردنه گیان، ایمنی سفر برای مسافران و ساکنان منطقه به طور چشمگیری افزایش یافته و کاهش محسوس حوادث رانندگی در شب و در شرایط نامساعد جوی را به دنبال خواهد داشت.

نوروزی تصریح کرد: پروژه روشنایی گردنه گیان به صورت فازبندی در دست اجرا قرار دارد و تکمیل این مرحله گام مهمی در مسیر ساماندهی و ایمن‌سازی محور تفرش – سلفچگان به شمار می‌رود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی ادامه داد: اجرای طرح‌های روشنایی در گردنه‌های پرتردد استان مرکزی به‌ویژه در محورهای مواصلاتی بین‌استانی، از اولویت‌های راهداری است و تلاش می‌کنیم با تخصیص اعتبارات بیشتر، سایر نقاط حادثه‌خیز نیز به تجهیزات ایمنی و روشنایی مجهز شوند.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان تاکید کرد: فاز چهارم روشنایی گردنه گیان تفرش با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال اقدامی است که علاوه بر کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، زمینه ارتقای کیفیت سفرهای جاده‌ای در محور تفرش – سلفچگان را فراهم خواهد کرد.