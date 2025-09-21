  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

اکران مستندهای «مرزداران صادق» شهدای کرمانشاهی در سینما آزادی آغاز شد

کرمانشاه - مجموعه مستندهای «مرزداران صادق» صبح یکشنبه ۳۰ شهریورماه با حضور فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کدمانشاه و جمعی از مسئولان در سینما آزادی کرمانشاه اکران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز مرحله اول اکران مجموعه مستندهای «مرزداران صادق» صبح یکشنبه ۳۰ شهریورماه با حضور سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص)، جمعی از فرماندهان نظامی، مسئولان اجرایی استان و خانواده شهدای اقتدار ایران در سینما آزادی کرمانشاه برگزار شد.

این مجموعه مستند با محوریت روایت زندگی شهدای اقتدار ایران که در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، به همت قرارگاه رسانه‌ای بسیج غرب کشور تولید شده است.

در این آئین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، تولید چنین آثار رسانه‌ای را گامی مؤثر در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان و ثبت بخشی از تاریخ معاصر کشور عنوان کردند.

لازم به ذکر است طبق گفته عوامل تولید، در روزهای آینده این مجموعه مستند در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

کد خبر 6596345

