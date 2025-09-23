  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

آغاز پخش مستند «مرزداران صادق» از شبکه زاگرس

آغاز پخش مستند «مرزداران صادق» از شبکه زاگرس

کرمانشاه - مسئول قرارگاه رسانه‌ای غرب کشور گفت: مستند مرزداران صادق، مجموعه ۳۰ قسمتی با محوریت شهدای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی در کرمانشاه است و از سه‌شنبه هر شب روی آنتن می‌رود.

رسول جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف اصلی تولید مجموعه مستند «مرزداران صادق» اظهار داشت: این مجموعه روایتی از زندگی شهدای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی است که در کرمانشاه به شهادت رسیدند و تلاش دارد بخشی از هویت و حماسه مردم این دیار را برای نسل امروز بازخوانی کند.

وی افزود: این مستند در ۳۰ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تهیه شده که در مجموع ۳ هزار دقیقه تولید تلویزیونی را شامل می‌شود. به گفته جنتی، این اثر در روزهای گذشته با حضور خانواده‌های شهدا، فرماندهان و مسئولان فرهنگی استان در سینما آزادی کرمانشاه رونمایی شد و اکران رسمی آن آغاز گردید.

تهیه‌کننده «مرزداران صادق» در ادامه خاطرنشان کرد: از سه‌شنبه هر شب حوالی ساعت ۲۰:۳۰ این مجموعه از شبکه زاگرس به نمایش در می‌آید و تکرار آن نیز روز بعد رأس ساعت ۱۷ پخش خواهد شد.

جنتی با بیان اینکه این مجموعه آغاز یک مسیر است، تصریح کرد: تولیدات فعلی مرحله نخست این پروژه را تشکیل می‌دهد و در ادامه به زندگی دیگر شهدای اقتدار پرداخته خواهد شد تا تصویر کامل‌تری از نقش‌آفرینی مردم کرمانشاه در دفاع از آرمان‌های مقاومت ارائه شود.

کد خبر 6599609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها