آغاز پخش مستند «مرزداران صادق» از شبکه زاگرس

رسول جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف اصلی تولید مجموعه مستند «مرزداران صادق» اظهار داشت: این مجموعه روایتی از زندگی شهدای جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی است که در کرمانشاه به شهادت رسیدند و تلاش دارد بخشی از هویت و حماسه مردم این دیار را برای نسل امروز بازخوانی کند.

وی افزود: این مستند در ۳۰ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تهیه شده که در مجموع ۳ هزار دقیقه تولید تلویزیونی را شامل می‌شود. به گفته جنتی، این اثر در روزهای گذشته با حضور خانواده‌های شهدا، فرماندهان و مسئولان فرهنگی استان در سینما آزادی کرمانشاه رونمایی شد و اکران رسمی آن آغاز گردید.

تهیه‌کننده «مرزداران صادق» در ادامه خاطرنشان کرد: از سه‌شنبه هر شب حوالی ساعت ۲۰:۳۰ این مجموعه از شبکه زاگرس به نمایش در می‌آید و تکرار آن نیز روز بعد رأس ساعت ۱۷ پخش خواهد شد.

جنتی با بیان اینکه این مجموعه آغاز یک مسیر است، تصریح کرد: تولیدات فعلی مرحله نخست این پروژه را تشکیل می‌دهد و در ادامه به زندگی دیگر شهدای اقتدار پرداخته خواهد شد تا تصویر کامل‌تری از نقش‌آفرینی مردم کرمانشاه در دفاع از آرمان‌های مقاومت ارائه شود.