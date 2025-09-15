  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

نقشه «ناامنی غذایی» کشور باید به روزرسانی شود

نقشه «ناامنی غذایی» کشور باید به روزرسانی شود

نشست «به روزرسانی سبد غذایی حداقلی برای تامین امنیت غذایی»، در فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانصد و نود و هشتمین جلسه گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی کشور با موضوع «به‌روزرسانی سبد غذایی حداقلی برای تأمین امنیت غذایی بر حسب منطقه، چالش‌ها و راهبردها» برگزار شد.

در ابتدای جلسه، علی میلانی مدیر پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، گزارشی از وضعیت ناامنی غذایی در کشور، سبد مدون مطلوب غذایی جهت هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ و مقایسه هزینه‌های مقرون به صرفه بودن سبدهای غذایی مغذی بر حسب مناطق ۱۱ گانه کشور ارائه داد.

این گزارش بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و امنیت غذایی تنظیم شده بود.

میلانی گفت: هزینه تأمین ریزمغذی‌ها در سبدهای مطلوب بالا بوده و در برخی اقلیم‌ها با اختلال جدی مواجه است.

وی بر لزوم ایجاد زبان مشترک میان حوزه‌های رفاه، کشاورزی، تغذیه و سلامت در قالب مطالعات علمی تأکید کرد.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و وزارت رفاه، نکاتی را مطرح کردند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش اقلام هدفمندی یارانه‌ها به ۴ یا ۵ قلم اصلی؛

- تأثیر تورم ۴۰ درصدی بر سبد غذایی و لزوم نظارت دوره‌ای؛

- ضرورت به‌روزرسانی نقشه ناامنی غذایی کشور پس از ۳۰ سال؛

- مدیریت تولید و واردات فرآورده‌های دامی با آمار تولید سال ۱۴۰۳؛

- پیشنهاد گنجاندن ماکارونی در سبد برای تأمین ارزان‌تر پروتئین و کربوهیدرات؛

- ضرورت کنترل قیمت اقلام غذایی از سوی نهادهای نظارتی؛

- طراحی سبدهای غذایی اقلیمی و مقاومتی، قابل اصلاح و آنلاین؛

- ارتقای فرهنگ تغذیه‌ای و سلامت عمومی، به‌ویژه در مدارس مناطق کم‌برخوردار؛

- شناسایی ۱۰ هزار غذای بومی در کشور به عنوان ظرفیت ارتقای امنیت غذایی و تاکید بر توجه به اثر گذاری تورم

در پایان جلسه مقرر شد، نقشه ناامنی غذایی کشور توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به‌روزرسانی شود.

سبد غذایی حداقلی و مقاومتی بر اساس اقلیم‌ها با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه تدوین گردد.

سند دانش‌بنیان غذاهای بومی و سنتی نیز با همکاری انستیتو تهیه شود.

کد خبر 6589949
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها