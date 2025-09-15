نقشه «ناامنی غذایی» کشور باید به روزرسانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پانصد و نود و هشتمین جلسه گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی کشور با موضوع «به‌روزرسانی سبد غذایی حداقلی برای تأمین امنیت غذایی بر حسب منطقه، چالش‌ها و راهبردها» برگزار شد.

در ابتدای جلسه، علی میلانی مدیر پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، گزارشی از وضعیت ناامنی غذایی در کشور، سبد مدون مطلوب غذایی جهت هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ و مقایسه هزینه‌های مقرون به صرفه بودن سبدهای غذایی مغذی بر حسب مناطق ۱۱ گانه کشور ارائه داد.

این گزارش بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و امنیت غذایی تنظیم شده بود.

میلانی گفت: هزینه تأمین ریزمغذی‌ها در سبدهای مطلوب بالا بوده و در برخی اقلیم‌ها با اختلال جدی مواجه است.

وی بر لزوم ایجاد زبان مشترک میان حوزه‌های رفاه، کشاورزی، تغذیه و سلامت در قالب مطالعات علمی تأکید کرد.

در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و وزارت رفاه، نکاتی را مطرح کردند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش اقلام هدفمندی یارانه‌ها به ۴ یا ۵ قلم اصلی؛

- تأثیر تورم ۴۰ درصدی بر سبد غذایی و لزوم نظارت دوره‌ای؛

- ضرورت به‌روزرسانی نقشه ناامنی غذایی کشور پس از ۳۰ سال؛

- مدیریت تولید و واردات فرآورده‌های دامی با آمار تولید سال ۱۴۰۳؛

- پیشنهاد گنجاندن ماکارونی در سبد برای تأمین ارزان‌تر پروتئین و کربوهیدرات؛

- ضرورت کنترل قیمت اقلام غذایی از سوی نهادهای نظارتی؛

- طراحی سبدهای غذایی اقلیمی و مقاومتی، قابل اصلاح و آنلاین؛

- ارتقای فرهنگ تغذیه‌ای و سلامت عمومی، به‌ویژه در مدارس مناطق کم‌برخوردار؛

- شناسایی ۱۰ هزار غذای بومی در کشور به عنوان ظرفیت ارتقای امنیت غذایی و تاکید بر توجه به اثر گذاری تورم

در پایان جلسه مقرر شد، نقشه ناامنی غذایی کشور توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به‌روزرسانی شود.

سبد غذایی حداقلی و مقاومتی بر اساس اقلیم‌ها با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه تدوین گردد.

سند دانش‌بنیان غذاهای بومی و سنتی نیز با همکاری انستیتو تهیه شود.