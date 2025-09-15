تمهیدات گسترده شهرداری برای آغاز سال تحصیلی جدید

آرش پژمان معاون امور اجتماعی و فرهنگی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۹ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در روز گذشته جلسه‌ای در شهرداری منطقه ۹ تهران به عنوان کمیته استقبال مهر برگزار شد که شهردار و معاونین منطقه، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه، رؤسای نهادهای خدمت رسان نیز در آن حضور داشتند.

وی گفت: در این جلسه از مجموعه اقداماتی که در طول سال گذشته انجام شده بود و همچنین کارهایی که باید در زمان باقی‌مانده تا بازگشایی مدارس انجام شود صحبت شد تا شاهد بازگشایی مدارس در یک سطح خوب و عالی باشیم و دانش‌آموزان بتوانند در شرایط ایده‌آل و با آرامش در کلاس‌های درس حضور پیدا کنند.

پژمان ادامه داد: این تقسیم‌بندی وظایف در جلسه انجام شد؛ بخشی از این وظایف به منطقه و بخشی دیگر به شهرداری برمی‌گردد که از جمله آنها مناسب‌سازی معابر است. ایجاد موانع لازم برای جلوگیری از ورود موتور سیکلت به پیاده‌روهای منتهی به مدارس، انجام خط‌کشی‌های عابر پیاده، چک کردن چراغ‌های راهنمایی و رانندگی که مشکلی نداشته باشند، بخشی از مسئولیت‌های حوزه خدمات شهری است. همچنین نظافت‌سازی و مجموعاً همه موارد مرتبط با حوزه مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد تا بتوانند شهر را آماده کنند و دانش‌آموزان در این شرایط امن و با آرامش در کلاس‌های درس حاضر شوند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۹ اظهار کرد: بخشی از موضوعات خارج از حوزه شهرداری است ولی به دلیل اهمیت موضوع، مطالبات از دستگاه‌های دیگر نیز مطرح و پیگیری می‌شود که این مطالبات شامل پایداری شبکه برق در ایام بازگشایی مدارس، اطمینان از عدم قطع آب مدارس در این ایام، تأمین منابع و تجهیزات لازم برای مقابله با تنش آبی در مدارس و سایر موارد مرتبط است.

وی همچنین به حضور فعال پلیس و پلیس راهور در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: پلیس راهور نیز تمهیدات خود را اعلام کرده است تا مراسم بازگشایی مدارس به خوبی انجام شود. همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران نیز در این جلسه حضور داشت و نکات و دغدغه‌های آموزشی و پرورشی را مطرح کرد که بر اساس آن، وظایف و تقسیم کار بین دستگاه‌ها به صورت مشخص انجام شد تا مشکلات آموزش و پرورش به صورت ویژه و هدفمند پیگیری و رفع شود. در پایان جلسه، شهردار منطقه ضمن ابلاغ و تنفیذ مصوبات، تاکید کرد که تعامل شهرداری با آموزش و پرورش در بالاترین سطح خود قرار دارد و همه تلاش منطقه این است که بسیار بیش از الزامات قانونی و اعتبارات جاری، خدمت به حوزه آموزش و پرورش ارائه شود.

پژمان بیان کرد: هیچ‌گاه خود را محدود به چارچوب‌های قانونی نمی‌کنیم و به دنبال استفاده از ظرفیت‌های دیگر برای خدمت‌رسانی بیشتر به آموزش و پرورش هستیم.

وی افزود: این حمایت‌ها شامل اقدامات عمرانی مانند ایزوگام مدارس، آسفالت، بهسازی حیاط مدارس و تجهیزات ورزشی می‌شود و همچنین بهسازی کلاس‌های درس از جمله نقاشی و همچنین موضوعات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری اردوها، برنامه‌های فرهنگی و هنری و آموزش‌های فراتر از کلاس درس را شامل می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۹ در پایان خاطرنشان کرد: منطقه ۹ مانند سال‌های گذشته، نه تنها در ابتدای سال تحصیلی بلکه در طول سال و حتی در تابستان که اوقات فراغت دانش‌آموزان است، در کنار آموزش و پرورش خواهد بود و ایفای نقش خواهد کرد تا زمینه‌ساز تحصیل با کیفیت و خاطرات خوش برای دانش‌آموزان باشد.