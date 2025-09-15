تربیت نیروی انسانی کارآمد راهبرد همیشگی ارتش در خدمت به ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محسن کرمی ظهر دوشنبه در دیدار با غلامرضا مالکی، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان اظهار کرد: نیروی انسانی کارآمد و متخصص می‌تواند ایجاد قدرت و افتخارآفرینی کند، به همین دلیل تربیت این نیروها همواره در ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: امروز باید در عرصه جهاد تبیین، حقایق ارتش، رشادت‌ها و دلاورمردی‌های نیروهای مسلح و شهدای والامقام برای نسل جوان بازگو شود تا این مسیر در پیروی از ولایت و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تداوم یابد.

در این دیدار، غلامرضا مالکی با اشاره به نقش ارزشمند نیروی انسانی، به ویژه کارکنان وظیفه، گفت: «کارکنان وظیفه سرمایه‌های گران‌بهایی هستند که با آموزش‌های ضمن خدمت و مهارت‌آموزی می‌توان فرصت اشتغال آنها را در دوران پس از خدمت فراهم کرد. ارتش همواره در حوادث و بحران‌ها مایه دلگرمی ملت بوده و به معنای واقعی کلمه خود را فدای مردم کرده است.»

گفتنی است در این نشست نیازسنجی آموزشی کارکنان وظیفه و خانواده‌های آنان، جذب دانشجویان از میان کارکنان و فرزندانشان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه علمی‌کاربردی برای رفع نیازهای دانشکده توپخانه، و همکاری در تبادل اساتید مجرب مورد بحث و تصویب قرار گرفت.