دبیرخانه ملی شهاب سنگ ایران در زرند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همت ایزدی، بعد از ظهر دوشنبه در مراسم راه اندازی دبیرخانه دائمی شهاب سنگ ملی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان زرند با مهم بر شمردن نقش گردشگری در پویای اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: باید به دنبال خلق ایده‌های نو و فعالیت‌های خلاق گونه برای جذب سرمایه برای منطقه باشیم و جذب گردشگر یکی از شیوه‌های مهمی است که باید با قدرت آن را دنبال کنیم.

وی افزود: اینکه امروز زرند به عنوان کانون مهم شهاب سنگ در کشور معرفی می‌شود نشان دهنده تلاش‌هایی است که اثر بخشی آنان در کوتاه مدت هم نتیجه بخش است و قطعاً در میان مدت می‌تواند بیشتر خودش را نشان دهد.

فرماندار زرند، از راه اندازی دبیرخانه‌ی ملی شهاب سنگ به عنوان گامی مهم در ساماندهی به فضاهای تبلیغی و تجاری مرتبط نام برد و افزود: بستر سازی برای برگزاری بازارهای محلی و ملی در زرند، رونق خرید و فروش جواهرات، گوهرسنگ ها و شهاب سنگ‌ها، بررسی و شناسایی و صدور شناسنامه شهاب سنگ‌ها توسط کمیته‌ای علمی و قوی و با پشتوانه اساتیدی از دانشگاه‌های معتبر در شهرستان زرند، برگزاری دوره‌های آموزشی، تورهای زمین گردشگری و جستجوی شهاب سنگ و راه اندازی کارگاه تخصصی تراش گوهرسنگ های آسمانی در زرند با همکاری دستگاه‌های دولتی و مراکز علمی و دانشگاهی و سازمان‌های زمین شناسی، محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همراهی و همکاری خوب دانشگاه آزاد اسلامی زرند آغاز شده است.